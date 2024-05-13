İki PKK'lı terörist Habur’daki Hudut Karakoluna teslim oldu

Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 10 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlenen 7 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.