İki PKK'lı terörist Habur’daki Hudut Karakoluna teslim oldu

Terör örgütü PKK'daki çözülme tüm hızıyla sürüyor.
Mehmetçik'in kararlı operasyonları neticesinde bitme noktasına gelen PKK'dan kaçışlara bir yenisi daha eklendi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan iki PKK’lı teröristin, Habur’daki Hudut Karakoluna teslim olduğunu duyurdu.
"Tek çıkış yolu teslim olmak"
"Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist, Habur’daki Hudut Karakolumuza teslim oldu. Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır!"