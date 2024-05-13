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İki PKK'lı terörist Habur’daki Hudut Karakoluna teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan iki PKK’lı teröristin Habur’daki Hudut Karakoluna teslim olduğunu açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır!" denildi.

Semih Bozkuş
20:57 - 13/05/2024 Pazartesi
Güncelleme: 21:02 - 13/05/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Terör örgütü PKK'daki çözülme tüm hızıyla sürüyor.

Mehmetçik'in kararlı operasyonları neticesinde bitme noktasına gelen PKK'dan kaçışlara bir yenisi daha eklendi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan iki PKK’lı teröristin, Habur’daki Hudut Karakoluna teslim olduğunu duyurdu.

"Tek çıkış yolu teslim olmak"

Bakanlığın yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist, Habur’daki Hudut Karakolumuza teslim oldu. Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır!"




#Milli Savunma Bakanlığı
#Terör Örgütü
#PKK
#Terörist
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