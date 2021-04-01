Gündem İkinci bayram Şuşada olacak
İSTANBUL

​İkinci bayram Şuşa’da olacak

İkinci bayram Şuşa’da olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan işgalinden kurtarılan “kültür başkenti” Şuşa’yı Ramazan Bayramı’ndan sonra ziyaret edeceğini açıkladı. Erdoğan, “Şuşa’da inşallah yeni bir bayram yaşayalım” ifadelerini kullandı. “Türk Konseyi Devlet Başkanları Zirvesi”ne canlı bağlantı ile katılan Erdoğan, Dağlık Karabağ’da 67 camiden 63’ünün yıkıldığına dikkat çekerek şu çağrıyı yaptı: Karabağ’daki Türk yapılarının korunması ve ihyası için tüm imkanlarımızla Azerbaycan’ın yanında olmaya devam etmemiz önem taşımaktadır.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​İkinci bayram Şuşa’da olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Vahdettin Köşkü’nde Türk Konseyi Devlet Başkanları Zirvesi’ne canlı bağlantı ile katılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Şuşa’yı ziyaret edeceği tarihi açıkladı.

Erdoğan, 12 yıl önce kurulan Türk Konseyi’nin birlik ve dayanışma mefkurelerinin en müşahhas hali olduğunu belirterek, “İnşallah Türkmen kardeşlerimizin önce gözlemci üye, bilahare daimi tarafsızlık statüsüne halel getirmeyecek şekilde tam üye olarak aramıza katılmasıyla konseyimiz daha da güçlenecektir. Türkiye olarak konsey çatısı altında bu yönde yapılacak çalışmalara her türlü desteği vereceğiz” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan Bayramı'ndan sonra Şuşa'yı ziyaret edeceğim
OYNAT 00:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan Bayramı'ndan sonra Şuşa'yı ziyaret edeceğim
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Konseyi Liderler Zirvesi'ne canlı bağlantı ile katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Temennimiz o dur ki Ramazan Bayramı'ndan Suşa'yı ziyaret etmek suretiyle Suşa'da inşallah bir bayram yaşayalım' ifadelerini kullandı.

DAYANIŞMA İÇİNDEYİZ

Erdoğan, şöyle devam etti:

  • “Dünyamızın karşı karşıya kaldığı değişimler Türk Konseyi gibi iş birliği yapılarının önemini daha da artırıyor. Nisan ayında gerçekleştirdiğimiz olağanüstü zirve ve akabinde ilgili bakanlarımızın toplantılarında alınan kararlarla ticaret hacmimizde salgının etkisini asgaride tutmayı başardık. Bağımsızlığımızı, toprak bütünlüğümüzü ve egemenliğimizi ilgilendiren meselelerde de kardeşlik hukukuna uygun şekilde dayanışma içindeyiz.

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44 GÜNLÜK DESTAN

Bu vesileyle hassasiyetle üzerinde durduğum aziz kardeşim Sayın İlham Aliyev nezdinde tüm Azerbaycanlı kardeşlerimi, Dağlık Karabağ’daki zaferleri için bir kez daha yine şahsım, milletim adına tebrik ediyorum. 44 gün süren destansı bir mücadele sonrasında 30 yıllık işgal son bulmuş, Dağlık Karabağ anavatanla tekrar kucaklaşmıştır.

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YENİ BİR BAYRAM

  • Dağlık Karabağ bölgesinde 67 camiden 63’ünün yıkıldığını, kiliselerin de tarumar edildiğini söyleyen Erdoğan, “Karabağ’daki Türk yapılarının korunması ve ihyası için tüm imkanlarımızla Azerbaycan’ın yanında olmaya devam etmemiz önem taşımaktadır. Aynı şekilde bu adımı atarken Azerbaycan’ın bu bölgeyi ayağa kaldırmak suretiyle bütün muhacir kardeşlerimizin yeniden topraklarına dönmesini çok çok önemsiyorum. Temennimiz odur ki en kısa zamanda Ramazan Bayramı’ndan sonra, Şuşa’yı ziyaret etmek suretiyle kardeşimizle birlikte Şuşa’da inşallah yeni bir bayram yaşayalım” ifadelerini kullandı.

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Türk dünyasının ayrılmaz parçası olan Kıbrıs Türkleriyle dayanışma sergilenmesinin kardeşliğin gereği olduğunu vurgulayan Erdoğan, yıllardır maruz kaldıkları haksızlıklar ve ambargoların kaldırılması için Kıbrıs Türklerine gereken yardımın esirgenmeyeceğine de inancının tam olduğunu söyledi. Erdoğan, Kıbrıs Türk halkının Türk Konseyi’nin kültür, eğitim, bilim ve spor gibi faaliyetlerine katılımının tecridin etkilerinin hafifletilmesine yardımcı olacağını belirterek, “Güç birliği yaparak Kıbrıs Türklerini hak ettiği konuma getireceğimize inanıyorum” dedi.

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  • Erdoğan, “12 yıllık süreç içinde kurumsallaşmasını tamamlayan Türk Konseyi’nin uluslararası itibarı da yüksektir. Artık konseyimizi uluslararası örgüt olarak adlandırmanın vaktinin geldiğine inanıyorum. Bu konudaki kararı Türkiye’deki zirvede almayı ümit ediyoruz” diye konuştu.

Liderleri haziran ayında düzenlenecek Antalya Diploması Forumu’na da davet eden Erdoğan, “Hepinizin katılımında büyük memnuniyet duyacağım. Konseyimizin 8. Olağan Zirvesi’ni de salgın şartlarının el verdiği ölçüde inşallah 12 Kasım 2021’de İstanbul’da düzenlemeyi ümit ediyoruz” dedi.

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