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İSTANBUL

İl il gezip arıyorlar: 8 bin kazanacakken 500 bin liradan oldular

İstanbul’da araç kiralama işi yapan firma yetkilileri kiraya verdikleri kamyonun GPS’si sökülünce 1 aydır il il gezip araçlarını arıyor. 8 bin liraya kiraladıkları kamyonun 500 bin lira değerinde olduğunu söyleyen mağdurlar kamyonlarının bulunmasını istiyor.

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Haber Merkezi İHA
İl il gezip arıyorlar: 8 bin kazanacakken 500 bin liradan oldular
8 bin kazanacakken 500 bin liradan oldular.

İstanbul’da araç kiralama işi yapan firma yetkilileri kiraya verdikleri kamyonun GPS’si sökülünce 1 aydır il il gezip araçlarını arıyor.


Uzun yıllardır İstanbul’da vinç ve araç kiralama işi yapan Osman Özkul ve Halil Sarp, kamyonlarını Bursa’da yaşayan bir şahsa aylık 8 bin lira karşılığında kiraya verdi. Kiraladıkları kamyonun 6 gün sonra GPS sinyali kesilince şüphelenip kiraladıkları kişiyi aradılar. Kiraladıkları kişi karşı firma yetkililerinin telefonlarına çıktı.

GPS SİNYALİ KESİLDİ


Aracı geri isteyen firma yetkilileri olumlu cevap alamadı. GPS’si de sinyal vermeyen araçlarının parçalanıp satılmasından endişe eden firma yetkilileri Bursa’ya gelerek bu kişiden şikayetçi oldu. Aynı zamanda kiraladıkları kişilerin Türkiye’nin farklı noktalarında yaşayan yakınlarına tek tek ulaşıp araçlarını bulmak için mücadele ettiler. Osman Özkul ve Halil Sarp; 1 aydır 500 bin lira değerindeki kamyonlarını bulmak için Türkiye’nin bir çok ilini gezip kamyonlarını arıyor.

"8 BİN LİRAYA KİRA SÖZLEŞMESİ YAPTIK"

Tek isteklerinin kamyonlarını bulmak olduğunu ifade eden Osman Özkul ve Halil Sarp, "Biz kamyonu Bursa’da bir kişiye aylık 8 bin lira karşılığında kiraya verdik. 1 aydır kanyonumuzu hiç bir şekilde bulamıyoruz. Kamyon HTS kayıtlarına da takılmamış, aracımızın maddi değeri 500 bin lira. Biz karşı tarafla aylık 8 bin lira karşılığında kira sözleşmesi yaptık. Kiraya verdiğimiz aracımızın GPS sökülünce İstanbul’dan gelip Bursa’da suç duyurusunda bulunduk. Kiraya verdiğimiz kişiye telefonla ulaştığımızda "ben sizi geri arayacağım" cevabı veriyor. Kiraya verdiğimiz Türkiye’nin farklı illerinde oturan yakınlarına tek tek gittik ama bir netice alamadık" dedi.

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