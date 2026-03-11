İlber Ortaylı yoğun bakımda: Ailesinden ilk açıklama geldi

Tarihçi-yazar İlber Ortaylı'nın sağlık durumu ciddiyetini koruyor
Tarihçi-yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın 5 gündür yoğun bakımda tedavi gördüğü ortaya çıktı. Ortaylı'nın sağlık durumuyla ilgili ailesinden resmi açıklama geldi.
İlber Ortaylı’nın ailesi sosyal medya üzerinden ünlü tarihçinin sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu.
Ailesi, Ortaylı’nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; durumunun stabil olduğunu belirtilerek; tedavisinin uzman bir ekip tarafından büyük bir özenle sürdürüldüğünü belirtti.
Açıklamada şu bilgilere yer verildi:
"İlber Ortaylı’nın 5 gündür yoğun bakımda tedavisi devam etmektedir. Durumu stabildir. Alanında çok iyi bir ekip tarafından büyük bir özenle takip edilmektedir. İyi dileklerinizin ve dualarınızın yardımcı olacağını umuyoruz."
