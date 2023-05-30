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İletişim Başkanı Altun'dan İsveç'teki PKK provokasyonuna tepki: Kesinlikle kabul edilemez

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından, terör örgütü PKK üyelerinin dün gece sözde PKK bayrağının görüntüsünü projektörle İsveç'te Parlamento binasının dış cephesine yansıtmasına ilişkin paylaşımda bulundu. Altun, yaptığı paylaşımda "Dün gece sözde PKK bayrağını İsveç Parlamentosu'na yansıttılar. İsveç makamlarının bu olayı soruşturmasını, sorumlulardan hesap sormasını ve kendilerini PKK üyesi olarak tanıtan bu kişilerin İsveç topraklarında faaliyet göstermesini engellemesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

13:26 . 30/05/2023 Salı
AA
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, terör örgütü PKK üyelerinin dün gece sözde PKK bayrağının görüntüsünü projektörle İsveç'te Parlamento binasının dış cephesine yansıtmasına tepki gösterdi. Altun, "Dün gece sözde PKK bayrağını İsveç Parlamentosu'na yansıttılar. İsveç makamlarının bu olayı soruşturmasını, sorumlulardan hesap sormasını ve kendilerini PKK üyesi olarak tanıtan bu kişilerin İsveç topraklarında faaliyet göstermesini engellemesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Fahrettin Altun, İngilizce yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"PKK terör örgütü üyelerinin (NATO üyeliği başvurusunda bulunan) İsveç'te faaliyetlerini serbestçe sürdürmesi asla kabul edilemez. Dün gece sözde PKK bayrağını İsveç Parlamentosu'na yansıttılar. İsveç makamlarının bu olayı soruşturmasını, sorumlulardan hesap sormasını ve kendilerini (AB'nin de terör örgütü olarak tanımladığı) PKK üyesi olarak tanıtan bu kişilerin İsveç topraklarında faaliyet göstermesini engellemesini bekliyoruz. Umarız ki 1 Haziran'da yürürlüğe girecek yeni terörle mücadele kanunu sıkı bir şekilde uygulansın. Bilhassa İsveç makamları, Türkiye'nin hassasiyetlerini giderme noktasında ciddi iseler, PKK üyelerinin 4 Haziran'da düzenleyeceği gösteriye mani olmak zorundadır."


1 Haziran'da yürürlüğe girecek yeni terör ceza yasası

Ülkede terör örgütlerine üyeliğin suç kapsamına alınması hedeflenen yasa tasarısında, terör faaliyetlerine katılan ve terör örgütleriyle işbirliği yapan kişilere 4 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. Tasarıya göre, terör örgütünü destekleme, güçlendirme veya teşvik etme kastı taşıyan faaliyetlere katılan kişiler, en fazla 4 yıl hapis cezasına çarptırılabilecek. Ağırlaştırıcı nedenler varsa bu suçların cezası en az 2, en fazla 8 yıl hapis olacak.


Terör örgütü için silah, cephanelik, yanıcı ve patlayıcı madde, ulaşım desteği, örgüte arazi ve mülk kiralama gibi suçlara karışanlara da 4 yıla kadar hapis cezası verilebilecek. Bu suçlarda ağırlaştırıcı nedenler varsa 1,5 yıl ila 7 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.



#Fahrettin Altun
#Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı
#pkk
#İsveç
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