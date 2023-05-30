İlk iş kabine

Milletten 5 yıl daha yetki alan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, hafta sonu yapılması planlanan yemin töreninin ardından resmi olarak yeni dönemdeki görevine başlayacak. Erdoğan’ın ardından Türkiye’ye yeni dönemin kapılarını açacak ekip arkadaşlarını belirleyecek. Yoğun bir mesaiye başlayacak Erdoğan, ilk olarak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ni kuracak.

İKİNCİ YÜZYILA YAKIŞACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan “Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına yakışan bir kabinemiz olacak. Büyük ve güçlü Türkiye idealimize gönül vermiş kadrolarla yola devam edeceğiz. Kadrolarımızı yenilemekten hiçbir zaman geri durmadık, yine durmayacağız. Dinamik ekiplerle yolumuza devam ettik. Pek çok değerli ismimiz mevcut. Kabinemizde Türkiye Yüzyılı vizyonuna ayak uyduracak isimler olacak” ifadeleri ile kabinede değişimin sinyalini vermişti. Kabine üyelerinden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy dışında bütün isimler milletvekili olduğu için kabinede tamamen yeni isimler görev yapacak.

Öncelik ekonomi

Yeni dönemde Erdoğan’ın önündeki bir diğer önemli konu ise ekonomi. Erdoğan, ekonomi kurmaylarını belirlemesinin ardından yüksek enflasyon ve fahiş fiyat artışları ile mücadeleye yoğunlaşacak. Bunun ardından Erdoğan seçim sonuçlarına yoğunlaşacak. AK Parti’de seçim sonuçları detaylandırılarak analiz yapılacak. 14 Mayıs ile 28 Mayıs seçimleri karşılaştırılacak ve 2018’deki Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ile birlikte değerlendirilecek. Seçim sisteminin sağlıklı veri paylaşımı yapıp yapmadığı değerlendirilecek. Sahada çalışan parti üyesi, parti teşkilatları, milletvekilleri ve parti yönetiminin performansı ortaya konacak. Erdoğan balkon konuşmasında yerel seçimlere hazırlık sinyali vermişti. Bu kapsamda, öncelikle sandık müşahitleri gözden geçirilecek, nerede eksik olup olmadığına bakılacak. Yapılan analizler raporlaştırılarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulacak. Erdoğan’ın raporları incelemesinin ardından yerel seçimler için yol haritası belirlenecek.







