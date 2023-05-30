|
Gündem

İlk iş kabine

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yüzde 52,18 ile milletten yeniden yetki almasının ardından ilk olarak kabineyi kuracak. Daha önce “Kadrolarımızı yenilemekten hiçbir zaman geri durmadık, yine durmayacağız” diyerek sinyalini verdiği değişimle işe başlayacak Erdoğan’ın önceliklerinden biri de ekonomi olacak. Erdoğan, yüksek enflasyon ve fahiş fiyat artışları ile mücadeleye yoğunlaşacak.

Nur Banu Aras
04:00 . 30/05/2023 Salı
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Milletten 5 yıl daha yetki alan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, hafta sonu yapılması planlanan yemin töreninin ardından resmi olarak yeni dönemdeki görevine başlayacak. Erdoğan’ın ardından Türkiye’ye yeni dönemin kapılarını açacak ekip arkadaşlarını belirleyecek. Yoğun bir mesaiye başlayacak Erdoğan, ilk olarak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ni kuracak.

İKİNCİ YÜZYILA YAKIŞACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan “Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına yakışan bir kabinemiz olacak. Büyük ve güçlü Türkiye idealimize gönül vermiş kadrolarla yola devam edeceğiz. Kadrolarımızı yenilemekten hiçbir zaman geri durmadık, yine durmayacağız. Dinamik ekiplerle yolumuza devam ettik. Pek çok değerli ismimiz mevcut. Kabinemizde Türkiye Yüzyılı vizyonuna ayak uyduracak isimler olacak” ifadeleri ile kabinede değişimin sinyalini vermişti. Kabine üyelerinden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy dışında bütün isimler milletvekili olduğu için kabinede tamamen yeni isimler görev yapacak.

Öncelik ekonomi

Yeni dönemde Erdoğan’ın önündeki bir diğer önemli konu ise ekonomi. Erdoğan, ekonomi kurmaylarını belirlemesinin ardından yüksek enflasyon ve fahiş fiyat artışları ile mücadeleye yoğunlaşacak. Bunun ardından Erdoğan seçim sonuçlarına yoğunlaşacak. AK Parti’de seçim sonuçları detaylandırılarak analiz yapılacak. 14 Mayıs ile 28 Mayıs seçimleri karşılaştırılacak ve 2018’deki Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ile birlikte değerlendirilecek. Seçim sisteminin sağlıklı veri paylaşımı yapıp yapmadığı değerlendirilecek. Sahada çalışan parti üyesi, parti teşkilatları, milletvekilleri ve parti yönetiminin performansı ortaya konacak. Erdoğan balkon konuşmasında yerel seçimlere hazırlık sinyali vermişti. Bu kapsamda, öncelikle sandık müşahitleri gözden geçirilecek, nerede eksik olup olmadığına bakılacak. Yapılan analizler raporlaştırılarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulacak. Erdoğan’ın raporları incelemesinin ardından yerel seçimler için yol haritası belirlenecek.



#Recep Tayyip Erdoğan
#Kabine Toplantısı
#Seçim
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Ankara’da sağanak yağış sonrası ev ve işyerlerini su bastı