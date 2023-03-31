İlk sahiplerinin Togg heyecanı

İstanbul’da Togg talihlileri arasında yer alan Çetkin, kendi aracını satıp T10X modelini alacağını söyledi. Çetkin, "Aracı bizim yapıyor olmamız en büyük etkenlerden biri. Aracın elektrikli olması ilgimi çekmişti. Dış görünüşü, kalitesi ve özelliklerinin üstün olması kayda değer. Açıklanan ücret de piyasa değerinin çok altında. Mevcutta bir aracım var. Onu satarak Togg alacağım” dedi.

Togg'u almak için İstanbul'dan başvuran talihli İsmail Karadağ da, ülke olarak uzun yıllardır hayali kurulan yerli aracın ilk sahibi olmanın gururunu yaşadığını belirtti. Karadağ, şunları kaydetti: "Bugünleri çok beklemiştik. Babam, abim, eşim ve ben ayrı ayrı başvurduk. Hepimize birden çıkmasa da ailemize bir adet kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Elbette kendi arabam var. Ancak bu aracın ülkemiz tarafından yapılıyor olması, yenilikçi olarak elektrikli olması ve aynı segmentindeki diğer araçlarla yarışmasıyla birlikte fiyat anlamında da uygun olması bizim için çok önemliydi. Aynı segmentteki diğer markaların fiyatları arasında 4 kat daha yüksek olanlar bile mevcut. Tabi fiyatın ardından en büyük mutluluğumuz bizim gururumuz. Bu aracın yerli olması gerçekten bizi mutlu ediyor."