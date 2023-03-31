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İlk sahiplerinin Togg heyecanı

Togg’un T10X modelini almaya hak kazanan 20 bin kişi belli oldu. Yerli ve milli otomobilin ilk sahipleri duygularını Yeni Şafak’a anlattı. Talihli Ali Çetkin, kendi aracını satıp Togg’u alacağını söyledi. İsmail Karadağ da “Uzun yıllardır hayalini kuruyorduk artık ona sahibiz” dedi.

Burak Doğan
04:00 . 31/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Türkiye’nin otomobili Togg’u satın almak için 16-27 Mart tarihleri arasında ön sipariş sürecine katılan 177 bin 467 kişiden 20 bini çekilen kura sonucu belirlendi. Çekilişin ardından T10X almaya hak kazanan kişilerin listesi Togg’un resmi internet sitesi Trumore üzerinden paylaşıldı. Duyuru sonrası talihliler de gün yüzüne çıktı. Yerli ve milli otomobilin ilk sahiplerinden Ali Çetkin ve İsmail Karadağ, duygularını Yeni Şafak'a anlattı.

Ali Çetkin.

ARACIMI SATIP ALACAĞIM

İstanbul’da Togg talihlileri arasında yer alan Çetkin, kendi aracını satıp T10X modelini alacağını söyledi. Çetkin, "Aracı bizim yapıyor olmamız en büyük etkenlerden biri. Aracın elektrikli olması ilgimi çekmişti. Dış görünüşü, kalitesi ve özelliklerinin üstün olması kayda değer. Açıklanan ücret de piyasa değerinin çok altında. Mevcutta bir aracım var. Onu satarak Togg alacağım” dedi.

İsmail Karadağ.

BUGÜNLERİ ÇOK BEKLEMİŞTİK

Togg'u almak için İstanbul'dan başvuran talihli İsmail Karadağ da, ülke olarak uzun yıllardır hayali kurulan yerli aracın ilk sahibi olmanın gururunu yaşadığını belirtti. Karadağ, şunları kaydetti: "Bugünleri çok beklemiştik. Babam, abim, eşim ve ben ayrı ayrı başvurduk. Hepimize birden çıkmasa da ailemize bir adet kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Elbette kendi arabam var. Ancak bu aracın ülkemiz tarafından yapılıyor olması, yenilikçi olarak elektrikli olması ve aynı segmentindeki diğer araçlarla yarışmasıyla birlikte fiyat anlamında da uygun olması bizim için çok önemliydi. Aynı segmentteki diğer markaların fiyatları arasında 4 kat daha yüksek olanlar bile mevcut. Tabi fiyatın ardından en büyük mutluluğumuz bizim gururumuz. Bu aracın yerli olması gerçekten bizi mutlu ediyor."

Halil Hakan Koç.

Tebrik yağmuruna tutuldum

Samsun’da TOGG’a başvuran Halil Hakan Koç, yerli otomobil almaya hak kazanan ’2444’ numaralı kişi oldu. Koç, “Bana arabanın çıktığını ortağım söyledi. Haberi duyanlar tebrik yağmuruna tuttu. Rabbim, otomobil çıkmayan arkadaşlarımıza da nasip etsin. Otomobilin ne zaman teslim edileceğine dair fabrikadan bilgilendirme mesajları tarafımıza iletilecek. Ondan sonra da Samsun sokaklarında gezeceğiz. Ben ‘oltu siyahı’ rengini tercih ettim” ifadelerini kullandı.

Metin Çetin.

Rüyamda bana çıkacağını gördüm

İstanbul Bayrampaşa’da yaşayan Metin Çetin, kurada aracın kendisine çıkacağını rüyasında gördüğünü belirtti. Aracın Anadolu kırmızısı modeline başvurduğunu dile getiren Çetin, aracını teslim aldıktan sonra ilk işinin memleketi Sinop’a gitmek olduğunu söyledi. Çetin, “Projeyi iki yıldır takip ediyorum. İşimden de kaynaklı araç parçaları üretiyorum. O yüzden bu projenin üzerinde yoğun mesai harcadım. Yerli ve milli olması insanın içinde heyecan oluşturuyor” dedi.



#Togg
#Kura
#T10X
#Yerli otomobil
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