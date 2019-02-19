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POLİTİKA

İlkokulda siyaset!

CHP’li aday Zeydan Karalar siyaseti ilkokula taşıdı. Seçim afişlerini bastığı geri dönüşüm kutularını ilçedeki okullara gönderen Karalar, tepki üzerine geri adım attı. Geri dönüşüm kutularının bazıları toplatıldı.

Fatih Özer Yeni Şafak
Geri dönüşüm kutularının bazıları tepki üzerine toplatıldı.
Geri dönüşüm kutularının bazıları tepki üzerine toplatıldı.

Seyhan Belediye Başkanı ve CHP’nin Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeydan Karalar, skandallarına bir yenisini daha ekledi. 2016 yılında Suriye'de öldürülen YPG/PKK'lı kadın terörist Fatma Eylem Ataş'ın cenazesi için belediyeden araç tahsis eden Karalar, şimdi de siyaseti ilkokula taşıdı. Seyhan Akkapı Mahallesi’ndeki Akkapı İlkokulu'na geri dönüşüm kutusu gönderen Karalar, kutuların üzerine ise seçim çalışmalarında kullandığı propaganda afişlerini bastırdı.

TEPKİ SONRASI GERİ TOPLATTI

  • Çocuklarını okula götüren veliler, geri dönüşüm kutuları üzerinde Zeydan Karalar’ın seçim afişleriyle karşılaşınca büyük tepki gösterdi. Bunun üzerine geri adım atan Karalar, geri dönüşüm kutularını üç gün sonra toplattı. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Karalar’ın sadece Akkapı İlkokulu'na değil, bölgedeki birçok okula da siyasi propagandada kullanılan afişli geri dönüşüm kutularından gönderdiği ortaya çıktı.

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