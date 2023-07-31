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İmamoğlu AK Parti projelerini sahipleniyor: CHP'li İBB iki yıl çivi çakmadı Zeytinburnu Belediyesi 38 günde bitirdi

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Zeytinburnu'nda hayata geçirdikleri projelerle çok şeyin değiştiğini iddia etti. İmamoğlu'nun bu paylaşımı sonrası tvnet ekranlarında açıklamalarda bulunan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, söz konusu iddiaları yalanladı. İmamoğlu'nun AK Parti döneminde başlanan projeleri sahiplendiğini ifade eden Arısoy, Marmaray üzerinin yeşil alanla kaplanması projesinin iki yıl boyunca tamamlanmadığını, İBB tarafından kendilerine, "Biz yapamıyoruz, siz yapın" ifadeleriyle yazı gönderildikten sonra 38 günde tamamladıklarını belirtti.

18:45 . 31/07/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Zeytinburnu'na ilişkin iddialarını yalanladı.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Zeytinburnu'na ilişkin iddialarını yalanladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye'sinin (İBB) başına geçtikten sonra antrikot ve Yenikapı tiyatrolarına imza atan CHP'li Ekrem İmamoğlu şovlarını sürdürüyor.



2019 yılındaki yerel seçimlerden sonra İBB'nin koltuğuna geçer geçmez AK Parti'nin yatırımlarını sahiplenen İmamoğlu, bu tiyatrosunu şimdi de Zeytinburnu'da sergiledi.

Dün Twitter hesabından paylaşımda bulunan Ekrem İmamoğlu, CHP'li İBB yönetimi olarak Zeytinburnu'da birçok projeyi hayata geçirdiklerini ileri sürerek ilçede 'çok şeyin değiştiğini' iddia etti.

İmamoğlu'nun bu iddialarına ise Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy cevap verdi.

tvnet ekranlarında açıklamalarda bulunan Arısoy, İmamoğlu'nun bir önceki dönemden AK Partili İBB'nin yatırımlarını sahiplendiğini söyledi.

İBB 'Biz yapamıyoruz siz yapın' diye yazı gönderdi

Arısoy yaptığı konuşmada İmamoğlu'nun paylaşımında bazı yatırımların yer almadığını ve bunları da Zeytinburnu Belediyesi olarak tamamladıklarını ifade etti.

Marmaray üzerinin yeşil alanla kaplanması projesini örnek gösteren Arısoy, İBB'nin "Biz yapamıyoruz, siz yapın" dedikten sonra Zeytinburnu Belediyesi olarak 35 günde bitirdiklerini belirtti.

Arısoy yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"2018 yılında yine AK Partili İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan Marmaray üzerinin bir yeşil alan olarak düzenlenmesi projesi bizim dönemimizde başlamıştı. 2019 yılında iki etabı bitmişti. Büyük olan üçüncü etabı kalmıştı. Hatta Ekrem Bey'in Zeytinburnu ziyaretinde şantiye ziyareti olarak oraya gitmiştik. Bir an evvel tamamlanmasını ben şahsen kendisinden istemiştim ama uzun yazışmalar, kendisiyle görüştükten sonra durmaksızın talep etmemize rağmen iki yıl orası şantiye olarak kaldı, çöplük haline geldi. Birtakım uygunsuz şeylere sahne oldu orası. En son, "Biz yapamıyoruz, siz yapın." diye bir yazı gelince biz sadece 38 günde girdik ve 35 bin metrekare yeşil alanın tamamını düzenledik." dedi.



#Zeytinburnu Belediyesi
#Zeytinburnu Belediye Başkanı
#Ömer Arısoy
#Ekrem İmamoğlu
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