İmamoğlu AK Parti projelerini sahipleniyor: CHP'li İBB iki yıl çivi çakmadı Zeytinburnu Belediyesi 38 günde bitirdi

"2018 yılında yine AK Partili İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan Marmaray üzerinin bir yeşil alan olarak düzenlenmesi projesi bizim dönemimizde başlamıştı. 2019 yılında iki etabı bitmişti. Büyük olan üçüncü etabı kalmıştı. Hatta Ekrem Bey'in Zeytinburnu ziyaretinde şantiye ziyareti olarak oraya gitmiştik. Bir an evvel tamamlanmasını ben şahsen kendisinden istemiştim ama uzun yazışmalar, kendisiyle görüştükten sonra durmaksızın talep etmemize rağmen iki yıl orası şantiye olarak kaldı, çöplük haline geldi. Birtakım uygunsuz şeylere sahne oldu orası. En son, "Biz yapamıyoruz, siz yapın." diye bir yazı gelince biz sadece 38 günde girdik ve 35 bin metrekare yeşil alanın tamamını düzenledik." dedi.