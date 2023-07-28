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İmamoğlu'nun değişim yazısında 'demokratik lider' vurgusu: Beklentilerin gerisinde kaldığında görevi bırakmayı bilmeli

CHP'de kurultay günü yaklaştıkça değişim çağrılarını artıran İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni bir yazı kaleme aldı. İstediği değişimi tarif eden İmamoğlu, 'demokratik lider' vurgusu yaparak "Demokratik liderin ülkesine, belediyesine ya da liderliğini yaptığı partiye kendi mülkü olarak bakma hakkı yoktur. Demokratik lider toplumsal beklentilerin gerisinde kaldığında görevi bırakmayı bilir." ifadelerini kullandı.

10:14 . 28/07/2023 Cuma
Yeni Şafak
CHP'deki değişim hareketinin öncüsü olan İBB Başkanı İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısını bu kez yazılı olarak yaptı.

CHP'deki değişim hareketinin öncüsü olan İBB Başkanı İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısını bu kez yazılı olarak yaptı.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde hezimete uğrayan muhalefette başlayan 'değişim' rüzgarı her geçen gün şiddetleniyor.

CHP'deki bazı isimlerle birlikte Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na 'istifa' çağrılarında bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan yeni bir hamle geldi. Gazete Oksijen için bir yazı kaleme alan İmamoğlu,
"demokratik lider"
vurgusu yaptı.

'Yeni bir siyaset gerekiyor'

İmamoğlu, toplumdaki değişim arzusunun seçimlerden önce başladığını söyleyerek
"Ne var ki, muhalefet olarak bu değişim talebini ileriye taşıyamadık. Önümüzdeki dönemde hatalarımızdan dersler çıkarıp milletimizin değişim arzusunu hayata geçirecek bir siyaset inşa etmek zorundayız. Bunun için yeni yaklaşımlar, yeni bir dil, yeni kadrolar, yeni bir örgütlenme, kısaca yeni bir siyaset gerekiyor. "
dedi.

'Demokratik lider beklentilerin gerisinde kaldığında görevi bırakmayı bilir'

Değişimin yerelden başlaması gerektiğini söyleyen İmamoğlu, "demokratik lider" vurgusu yaparak şunları yazdı:

"Güçlü liderlik kararlılık, tutarlılık, samimiyet, toplumla duygudaşlık kurma becerisi, toplumun derdini dert edinme hassasiyeti, toplumdaki farklı fikirleri bir bütünlük içinde sentezleme kabiliyeti, toplumsal sorunlar ve farklı pozisyonlara yönelik yüksek duyarlılık gerektirir. Aynı zamanda demokratik lider hesap veren, şeffaf, toplum tarafından izlenebilen, denetlenebilen bir kişi olmalıdır. Demokratik lider partisinin ilkelerine bağlı olur ama partizanlık yapmaz. Demokratik liderin ülkesine, belediyesine ya da liderliğini yaptığı partiye kendi mülkü olarak bakma hakkı yoktur. Demokratik lider toplumla imzaladığı mukavele uyarınca ona verilen yetkiyi belli bir süre kullanır, ona verilen misyonu yerine getiremediğinde ve toplumsal beklentilerin gerisinde kaldığında görevi bırakmayı bilir."


#Ekrem İmamoğlu
#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
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