İmamoğlu'nun lüks villası Kılıçdaroğlu'nu dumura uğratmış: Vay anasını

Ekrem İmamoğlu'nun, geçtiğimiz yıl İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanıyken gözaltına alındığı evi büyük yankı uyandırmıştı.

İmamoğlu'nun kendisi için köşke çevirdiği Rumeli Hisarı'ndaki tarihi yapının restorasyonu için 20 milyon 39 bin lira harcadığı ortaya çıkmıştı.

Lüks villa Kılıçdaroğlu'nu dumura uğrattı

Boğaz'a nazır lüks konutun kamuoyunda uyandırdığı yankı hala devam ederken eski CHP Milletvekili gazeteci Barış Yarkadaş'tan çok konuşulacak bir iddia geldi.

TV100 ekranlarında konuşan Yarkadaş'ın Ekrem İmamoğlu'na ilişkin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu söylemi gündem oldu.

"İmamoğlu'nun lüks konutunu görünce 'vay anasını' dedi"

Kılıçdaroğlu'nun "Okumadım, bilmiyorum" dediği belediyelere yönelik iddianamelerin içeriğini aslında bildiğini ancak partiye zarar vermemek için konuşmadığını öne süren Yarkadaş, CHP Genel Başkanı'nın İmamoğlu'nun lüks konutunu gördüğünde, "Vay anasını" dediğini aktardı.

Yarkadaş yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ne desin televizyonda? 'İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanım üç villayı 15 milyon liraya almış, hülleli bir satışla kendi üzerine geçirmiş' mi desin? Adam anlatmak istemiyor, efendiliğini bozmuyor. 'Okumadım' deyip geçiştiriyor. Kemal Bey, Ekrem İmamoğlu'nun evine gidince evinin içini görünce 'Vay anasını' demiş. Her şeyi anlattırmayın."







