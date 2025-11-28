Yeni Şafak
İmamoğlu’nun rüşvet ekibine ‘Demir Country’de 8 daire verildiği ortaya çıktı

08:2528/11/2025, Cuma
Devredilen 8 dairenin kayıtları dava dosyasında yer aldı.
Devredilen 8 dairenin kayıtları dava dosyasında yer aldı.

Ekrem İmamoğlu soruşturmasında şüpheli sıfatıyla ifade veren Hamit Demir, İmamoğlu yolsuzluk çetesinin Beylikdüzü'ndeki 'Demir Country' evlerinin iskanı için rüşvet olarak 8 daire verdiğini söyledi.

Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü"ne yönelik 105'i tutuklu 402 şüpheli hakkında hazırlanan 3809 sayfalık iddianamede 143 eylem tek tek anlatıldı. O eylemlerden biri de Beylikdüzü'ndeki 'Demir Country' evleri oldu.


Şüpheli Hamit Demir ifadesinde, Beylikdüzü'ndeki 'Demir Country' projesinin ruhsat işlemleri sırasında Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı seçildiğini, iskân sorunlarını halletmek için randevu aldığını ve 2015'te İmamoğlu ile görüştüğünü anlattı.





DEVİR İŞLEMLERİ DE DAVA DOSYASINA GİRDİ

Kendisinden ruhsat için 8 milyon lira talep edildiğini belirten Demir, 2017'nin sonunda ruhsatı aldıktan sonra şüphelilerden Adem Soytekin'in kendisine "Burayla ilgili bir kısım daire verilecekmiş, bunları ben alacağım" dediğini anlattı.


Rüşvet olarak istenen 8 milyon lira karşılığında Esenyurt'taki projeden 8 daireyi Adem Soytekin'in üzerine devrettiklerini söyledi. Demir, "Bu 8 dairenin o dönemki Türk Lirası'yla değeri 5 milyon TL etmekteydi. Kalan 3 milyonu taksitle ödedik" dedi.




