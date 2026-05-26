İnegöl’de eski eş dehşeti: Barışmak istediği kadının evine molotofkokteyli atıp kundakladı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, bir şahıs barışma aşamasında olduğu eski eşinin yaşadığı dairenin mutfak camını kırarak içeriye molotofkokteyli attı. Yanıcı maddenin parlamasıyla evdeki kombinin patladığı ve mahallede büyük korkuya yol açan yangın, itfaiye ekiplerince diğer dairelere sıçramadan söndürüldü.
Bursa’nın İnegöl ilçesinde eski eşinin yaşadığı evi, molotofkokteyli atarak kundaklamaya çalışan şahıs, polis ekiplerince yakalandı.
Olay; gece saat 00.30 sıralarında Mesudiye Mahallesi 1. Cumhuriyet Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın birinci katında meydana geldi. İddiaya göre, Ferhat G. (45), eski eşi Mukaddes U.’nun (43) yaşadığı eve yanında getirdiği benzin dolu şişeyi ateşe vererek kırdığı mutfak camından içeri attı. Şüpheli olayın ardından hızla kaçtı.
Durumu mahalle sakinleri ekipleri bildirdi
Ev içerisine düşen yanıcı madde kısa sürede yangına neden oldu. Yangın sırasında evde bulunan kombinin de patladığı öğrenildi. Patlama ve yükselen alevleri gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın çevredeki dairelere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.