İnegöl’de eski eş dehşeti: Barışmak istediği kadının evine molotofkokteyli atıp kundakladı

19:0526/05/2026, Salı
IHA
Eski eşinin evine molotofkokteyli atan şahıs yakalandı
Bursa’nın İnegöl ilçesinde, bir şahıs barışma aşamasında olduğu eski eşinin yaşadığı dairenin mutfak camını kırarak içeriye molotofkokteyli attı. Yanıcı maddenin parlamasıyla evdeki kombinin patladığı ve mahallede büyük korkuya yol açan yangın, itfaiye ekiplerince diğer dairelere sıçramadan söndürüldü.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde eski eşinin yaşadığı evi, molotofkokteyli atarak kundaklamaya çalışan şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

Olay; gece saat 00.30 sıralarında Mesudiye Mahallesi 1. Cumhuriyet Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın birinci katında meydana geldi. İddiaya göre, Ferhat G. (45), eski eşi Mukaddes U.’nun (43) yaşadığı eve yanında getirdiği benzin dolu şişeyi ateşe vererek kırdığı mutfak camından içeri attı. Şüpheli olayın ardından hızla kaçtı.


Durumu mahalle sakinleri ekipleri bildirdi

Ev içerisine düşen yanıcı madde kısa sürede yangına neden oldu. Yangın sırasında evde bulunan kombinin de patladığı öğrenildi. Patlama ve yükselen alevleri gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın çevredeki dairelere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayda yaralanan olmazken evde maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi, Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde yürürken yakalayıp gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinde,
"Barışma aşamasındaydık. İhanet ettiğini düşünerek bir anlık sinirle evini yakmak istedim"
dediği öğrenilen şüpheli, sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin üzerinde ayrıca ruhsatsız tüfek ele geçirildi.


