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İSTANBUL

DHKP-C’ye dev darbe

İnlerinde basıldılar

MİT ve Emniyet, terör örgütü DHKP-C’ye büyük darbe vurdu. Örgütün sözde genel sekreteri Ümit İlter ile sözde Türkiye sorumlusu Caferi Sadık Eroğlu, İstanbul Şişli’deki gizli bir sığınakta yakalandı. Operasyonda 8 terörist ele geçirildi.

Şahin Şen Yeni Şafak
Yapılan operasyonla DHKP-C’ye büyük darbe vurdu.
Yapılan operasyonla DHKP-C’ye büyük darbe vurdu.

Terör örgütü DHKP-C'ye son yılların en büyük darbesi vuruldu. Milli İstihbarat Başkanlığı (MİT) ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, örgüt elebaşılarının Şişli'deki İdil Kültür Merkezi'nde toplantı için buluşacağı bilgisine ulaştı.

'Yeniden yapılanma koordinasyon toplantısı' adı altında geceyarısı buluşan teröristler için operasyon düzenlendi. İstanbul Emniyeti, sicilleri tek tek incelenerek seçilen özel bir timle gece saatlerinde baskın için düğmeye bastı.

Ekipler önce bina çevresinde gözcülük yapan iki şüpheliyi tespit etti. Toplantıdakilere haber vermekle görevlendirilen Betül Varan ve Sultan Gökçek, derdest edildi. Daha sonra binanın kapıları oksijen tüpleriyle kesilerek açıldı. İçeri giren polis, zemine döşenmiş laminant parkenin altındaki gizli bölmeye ulaştı.

YERALTI TOPLANTISINA ŞOK BASKIN

Gizli bölmeye giren polis ekipleri, 20 metre uzunluğundaki tünelden başka bir binanın bodrum katına ulaştı. Duvarı kıran özel harekât polisleri toplantı halinde bulunan DHKP-C'nin yeşil listede aranan sözde Türkiye sorumlusu Caferi Sadık Eroğlu, örgütün sözde genel sekreteri Ümit İlter ile gri listede aranan Emel Yeşilırmak, İbrahim Gökçek, Barkın Timtik ve Barış Yüksel'i kıskıvrak yakaladı. Örgütün Türkiye'deki yeniden yapılanma sürecinin ele alındığı ve sözde bölge sorumlularının atamasının yapıldığı toplantı için Ümit İlter'in yurt dışından gelerek Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiği belirlendi.

DHKP-C'li teröristler

EVRAKLARI YAKAMAYINCA YEDİLER

Sözde Türkiye koordinasyon toplantısında basılan teröristler, polis duvarı yıkmaya başlayınca paniğe kapılarak, aldıkları kararların yazılı olduğu evrakları yakmak istedi. Fakat daracık mekanda dumandan zehirlenmekten korkan teröristler, evrakları parçalayarak bir kısmını yedi.

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  • Gözaltına alınan teröristler sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü. Caferi Sadık Eroğlu 1 Kasım 2016'da, kamu görevlilerine suikast ve Alevi-Sünni ekseninde bir iç karışıklık hedefleyen eylem talimatlarının yazılı olduğu belgelerle hücre evinde yakalanmış ve tutuklanmıştı. Eroğlu bir süre sonra sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilmişti. Eroğlu'nun örgütün yurtdışındaki yönetici kadrosundan talimat alarak Türkiye'deki eylemleri organize ettiği biliniyor.

KIRSALDA BİTTİ KENTTE DE BİTİYOR

Operasyonu ilk duyuran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu oldu. Gaziosmanpaşa'da konuşan Soylu, örgütün kırsalda, özellikle Tunceli ve çevresinde tamamen temizlendiğine işaret ederek, "Polisimiz İstanbul’da da sabaha karşı ülkemiz için önemli bir operasyon yaptı. Çok önemli kişiler yakaladık. Ekiplerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin" diye konuştu.

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