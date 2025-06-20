İnşaatta anahtarı kopyaladı: Düğünden sonra takıları çaldı

Denizli'nin Buldan ilçesinde geçtiğimiz günlerde dünya evine giren çift düğün sonrası yaşadıkları hırsızlık olayıyla şoke oldu. Yeni evli çifte düğünde takılan altınları eve giren hırsız tarafından çalındı. Çiftin şikayeti üzerine soruşturma başlatan Buldan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı. Olayın aydınlatılması için çevredeki güvenlik kameralarını saniye saniye inceleyen ekipler bir şüpheli üzerine yoğunlaştı. Kimliği tespit edilen şüpheliyi bir süre takibe alan polis ekipleri daha sonra şahsı gözaltına aldı.