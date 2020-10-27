Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Sahte içkide korkunç detay Ölüm kargo ile geldi
MUĞLA

İnternetten verdiği alkol sahte çıktı: 47 yaşındaki kadın 17 gün sonra öldü

Sahte içkide korkunç detay: Ölüm kargo ile geldi

Sahte içkiden ölenlerin sayısı her gün artmaya devam ederken Muğla'da hayatını kaybeden Yelda Dağıtman'ın aldığı alkolü internetten sipariş verdiği ortaya çıktı. Alkolün sahte çıkması nedeniyle 17 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Dağıtman'ın vücudunun alkolü aldıktan 6-7 saat sonra vücudunun inanılmaz tepki verdiği ve 6 kez kalbinin durduğu belirtildi. Tüm müdahalelere rağmen 47 yaşındaki Yelda Dağıtman kurtarılamadı.

Haber Merkezi İHA
Yelda Dağıtman 17 gün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Yelda Dağıtman 17 gün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Muğla Adli Tıp Kurumu’na kız kardeşinin cenazesini almak için İzmir’den gelen Yusuf Dağıtman, Bodrum Gündoğan Jandarma Karakol komutanlığına gelen kargo ile gelen alkolün numunelerini verdiklerini söyledi.
Kız kardeşinin ölümüne neden olan bu olayın sonuna kadar takipçisi olacağını belirten ağabey Yusuf Dağıtman, gelen kargo üzerinde telefonların mevcut oluğunu, 5 litrelik bidonun üzerinde de firma ismi yazdığını söyledi.

İzmir'de sahte içkiden ölenlerin sayısı 32'ye yükseldi
GÜNDEM
İzmir'de sahte içkiden ölenlerin sayısı 32'ye yükseldi

“6 kez kalbi durmuş”

  • Kız kardeşinin aldığı alkolü internet üzerinden sipariş verdiğini ve alkolü aldıktan 6-7 saat sonra vücudunun inanılmaz tepki verdiğini belirten Yelda Dağıtman’ın ağabeyi Yusuf Dağıtman, “Kız kardeşim alkolü internet üzerinden İstanbul’a sipariş vermiş. Gelen bidonun üzerinde ‘Derman’ diye bir marka yazıyor, 5 litrelik bidon ile verdiği sipariş kargo ile üzerinde telefonları mevcut alıcı olarak kız kardeşim görünüyor. Gelen alkolü kullanmış. Kullandıktan sonra da yaklaşık 6-7 saat sonra vücudu inanılmaz tepkiler vermiş. Bunu kullanan tüm vatandaşlarımızın düştüğü pozisyon bu. Kız kardeşim bizimle birlikte yaşamıyordu, Bodrum’da yaşıyordu. Bu tepkiler sonrası ambulans çağırıyorlar. Bodrum Devlet Hastanesinde girer girmez kalbi duruyor. Doktorların müdahalesi ile hayata dönüyor. Akabinde Muğla’da özel bir hastaneye aldırdık. Burada da geldiği ilk gün 3 kez kalbi duruyor. Bundan sonraki günlerde de toplam 6 kez kalbi duruyor. 17 gündür de yoğun bakımda. Geldiği ilk saniyeden itibaren bilinci kapalı bir şekilde hayat mücadelesi veriyor. Bugün de sabaha karşı kaybettik” dedi.

DHA
Yelda Dağıtman

“Jandarmaya şikayetçi oldum”

Kız kardeşinin sahte alkol nedeniyle yoğun bakımda hayat mücadelesi verirken Bodrum Gündoğan’da jandarmaya şikayetçi olduğunu belirten Dağıtman, “Kız kardeşim ile beraber Gündoğan’da yaşayan kişi ile Jandarma Karakoluna gittik. Kargo ile gelen alkollerin numunelerini jandarmaya şikayetçi olarak teslim ettik. İki gün önce jandarmaya telefon açtım. Kolilerin üzerindeki telefonları kendim hiç aramadım. Benim kardeşim sizin yüzünüzden bu hale düştü gibi telefon açmadık. Adli makamlar görevini yapsın diye. Jandarma karakoluna aradığımda işlemin ne durumda olduğunu sordum. ‘Yelda hanımın ifade vermesini bekliyoruz’ dediler. Kız kardeşimin şu anda bilincinin kapalı olduğunu ve hayat mücadelesi verdiğini söyledim. Kardeşim ölürse işlemin başlamadığını söyledim. Bu insanlar hala bunu satıyorlar ise sattıkça da insan hayatını öldürmeye devam edecekler. Bunda önce suçlu aramaktan ise bunu yapanları önce bulup imha etmeniz gerekiyor dedim. Ama işlem hala o pozisyonda duruyor” dedi.

Adana kaçakçılara operasyonu: 800 litre sahte içki ve 60 litre kaçak etil alkol ele geçirildi
GÜNDEM
Adana kaçakçılara operasyonu: 800 litre sahte içki ve 60 litre kaçak etil alkol ele geçirildi

“Bu konunun peşini bırakmayacağım”

  • Kardeşinin ölümüne neden sahte alkol olayının ne pahasına olursa olsun takipçisi olacağını belirten Yusuf Dağıtman, “Ben bu konunun hiçbir zaman peşini bırakmayacağım. Başka aileler ve ocaklar sönmesin diye hep takipçisi olacağım. Bu kaçak alkolün bir şekilde bile bile insanlara verilmesinin mutlaka takipçisi olacağım ve hiç kimseden de korkum yok” dedi.
Abone Ol Google News
İstifalar kabul edilmeyecek

İstifalar kabul edilmeyecek

​Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs sürecinde kritik karar.
MEBden 81 ile yazı

MEB'den 81 ile yazı

​Okullarda sınavların nasıl yapılacağı belli oldu.
Bilanço ağırlaşıyor

Bilanço ağırlaşıyor

​Sağlık Bakanlığı son tabloyu paylaştı.
Hiçbir zaman uyaramaz

Hiçbir zaman uyaramaz

AK Parti'den Macron'a anladığı dilden cevap.
Gram altın <br>500 TL'yi geçti

Gram altın
500 TL'yi geçti

​İşte Kapalıçarşı'da altın fiyatları.
İstanbul barajları kritik seviyede

İstanbul barajları kritik seviyede

​Son beş yılın dibini gördü; eski elektrik direkleri ortaya çıktı​.
Gizli hazine ortaya çıkıyor

Gizli hazine ortaya çıkıyor

​Tarihi dokunun ortaya çıkarılması hedefleniyor.
Macron'a sert tepki

Macron'a sert tepki

AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'den ortak bildiri.

Yeni önlemler alınabilir

Yeni önlemler alınabilir

​Bilim Kurulu Üyesi Ataş Kara'dan önemli sinyal.

​Yunan donanmasının içler acısı hali, bir darbe ile paramparça oldu.
Bakan Albayrak: Birçok çok uluslu şirket üretimlerini Asya'dan bölgemize yönlendirmeye başladı
Ekonomi

Bakan Albayrak: Birçok çok uluslu şirket üretimlerini Asya'dan bölgemize yönlendirmeye başladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Birçok çok uluslu şirket üretimlerini Asya'dan bölgemize yönlendirmeye başladı" dedi. Albayrak, "Türkiye ekonomisi, bir dönüm noktasında. Yeni bir sermaye yatırım dalgası ufukta belirdi" şeklinde konuştu.
İstanbul Valiliği Kılıçdaroğlu'nun
Gündem

İstanbul Valiliği Kılıçdaroğlu'nun "İmamoğlu toplantıya çağrılmadı" iddialarını yalanladı

İstanbul Valiliği, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, "Koronavirüsün ilk gündeme geldiği günlerde gerçekleştirilen toplantıya İmamoğlu davet edilmedi" sözlerine ilişkin bir açıklama yayımladı. Yapılan açıklamada, İmamoğlu'nun 22 Mart'taki toplantıya davet edildiği ancak İBB Başkanının, Kılıçdaroğlu'nun kız kardeşinin cenaze merasimine katılacağını bildirerek yerine yardımcısını gönderdiği belirtildi.
Çocukların medya ve bilgi okuryazarlığı için 'Bilgi Kaşifi Projesi'
Hayat

Çocukların medya ve bilgi okuryazarlığı için 'Bilgi Kaşifi Projesi'

Yanlış bilginin yayılması dünyanın en büyük salgını olarak nitelendirildiği bir çağda çocuklar doğru bilgiyi nasıl ayırt edecek? Çocukları çevrimiçi dünyadan uzak tutarak koruyamayacağımız bir zamanda olduğumuzu söyleyen ve bu yüzden erken okuryazarlık, okuma kültürü oluşturma ve kütüphane kültürünü geliştirmek için çalıştıklarını söyleyen Kütüp-Anne Platformunun kurucusu ve yöneticisi Merve Yavuzdemir, Bilgi Kaşifi Projesi'ni başlattıklarını duyurdu. Yavuzdemir, "AB Sivil Düşün Bizi Bağlayan Şeyler Kovid-19 özel desteği ile yürüttüğümüz BİLGİ KAŞİFLERİ projesi ile medya ve bilgi okuryazarlığı becerilerinin geliştirilerek salgın döneminde çocukların dayanıklılığının artırılmasını hedefliyoruz" dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.