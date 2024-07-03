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Irak'ın kuzeyindeki terör inleri yerle bir edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki 37 terör hedefinin hava harekatı ile imha edildiğini duyurdu. Bakanlık, Irak kuzeyinde bulunan Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerindeki terörist hedeflerine hava harekatı düzenlendiğini açıkladı. Harekat sonucu içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen 37 hedefin imha edildiği; çok sayıda teröristin de etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Semih Bozkuş
22:36 - 3/07/2024 Çarşamba
Güncelleme: 23:06 - 3/07/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Hava harekatı (Foto: Arşiv)
Hava harekatı (Foto: Arşiv)

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatı sonucu terör örgütü PKK'ya 37 hedefin imha edildiğini duyurdu.

Hava harekatına ilişkin açıklama Bakanlığın X hesabından yapılan paylaşımla duyuruldu.

PKK tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak, depo ve terör örgütünün kullandığı tesislerden oluşan 37 hedefin imha edildiği belirtildi.

Hava harekatında azami oranda yerli ve millî mühimmat kullanılarak çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini belirten Bakanlık, "Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir." dedi.

Irak'ın kuzeyinde çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek Irak'ın kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak kuzeyinde bulunan Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerindeki terörist hedeflerine 03 Temmuz 2024 tarihinde hava harekâtı icra edilmiş, icra edilen hava harekâtı ile Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak, depo ve terör örgütünün kullandığı tesislerden oluşan 37 hedef imha edilmiştir.

İcra edilen bu hava harekâtında azami oranda yerli ve millî mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir.

Bu harekât sırasında; masum insanların, dost unsurların, tarihî ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır."




#MSB
#Irak
#Terör Hedefleri
#Terör Örgütü
#PKK
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