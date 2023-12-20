|
Gündem

Irak'ın kuzeyine yeni hava harekatı: 14 terör hedefi imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenlendiğini ve 14 terör hedefinin imha edildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada icra edilen hava harekatlarında azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda teröristin etkisiz hâle getirildiği de aktarıldı.

Semih Bozkuş
21:05 - 20/12/2023 Çarşamba
Güncelleme: 21:27 - 20/12/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Irak'ın kuzeyine hava harekatı (Foto: Arşiv)
Irak'ın kuzeyine hava harekatı (Foto: Arşiv)

Yurt içinde ve yurt dışında terörle mücadelesini sürdüren Türkiye, Irak'ın kuzeyine yeni hava harekatı düzenledi.

İcra edilen hava harekatını Milli Savunma Bakanlığı (MSB), X hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu.

Irak'ın kuzeyindeki Gara, Hakurk ve Kandil bölgelerinde bulunan terörist hedeflerine hava harekatları icra edildiğini belirten Bakanlık, Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 14 hedef imha edildiğini aktardı.

Öte yandan icra edilen harekâtlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanıldığı ve çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği de belirtildi.

"Terörle mücadele tek bir terörist kalmayana kadar devam edecek"

Bakanlığın yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hâle getirerek Irak'ın kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak'ın kuzeyindeki Gara, Hakurk ve Kandil bölgelerinde bulunan terörist hedeflerine 20 Aralık 2023 saat 19.00'da hava harekâtları icra edilmiş, icra edilen hava harekâtları ile Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 14 hedef imha edilmiştir.

İcra edilen harekâtlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hâle getirilmiştir.

Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir.

Bu harekâtlar sırasında; masum sivillerin, dost unsurların, tarihî ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır."



#Hava Harekatı
#Irak'ın Kuzeyi
#MSB
38 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Goller ve kırmızı kartlar havada uçuştu: Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor'u 4-3 mağlup etti