Irak’la tam kadro güvenlik zirvesi

Türkiye ile Irak arasındaki en kapsamlı güvenlik zirvesi bugün Bağdat’ta toplanıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve İçişleri Bakan yardımcısından oluşan heyet, muhataplarıyla görüşecek. Terörle mücadelede ortak hareket ve Irak-Türkiye boru hattına yeniden işlerlik kazandırma gibi konular masada. Bağdat’taki zirvede ana gündemi terör konusu oluşturacak. Bu konuda somut adımlar atmayı hedefleyen Türkiye, güvenlik ve askeri iş birliği konularını masaya yatıracak. Güvenlik dışında iki ülke arasındaki enerji iş birliği konuları da görüşülecek. Irak'taki doğal gaz kaynaklarının geliştirilmesi ve bunların uluslararası pazarlara sevk edilmesi konusunda görüşmeler gerçekleştirilecek. Bu çerçevede Irak-Türkiye arasındaki boru hattının tekrar faal hale gelmesi için de çalışmalar sürüyor.
İKİNCİ ZİRVE
İki ülke arasındaki ilk güvenlik zirvesi, geçen aralıkta Ankara’da yapıldı. Toplantıya Türkiye'den Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Irak kanadından ise Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Irak Savunma Bakanı Sabit Muhammed Said Rıza Al Abbasi ve Irak Milli Güvenlik Müsteşarı Kasım el-Araci katılmıştı. Zirvede Türk tarafı, bölgesel stratejik iş birliği vizyonunu hayata geçirmek istediğini vurgulayıp, bölgenin güvenliği, istikrarı ve refahının bölge ülkelerinin ortak iş birliği projelerine imza atmasıyla ve müşterek sorunlara çözüm aramaya başlamasıyla mümkün olabileceğini kaydetmişti. Söz konusu zirveleri nisan ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Irak ziyareti takip edecek. Böylece çeşitli seviyelerde sürdürülen temaslar zirveye çıkmış olacak.
Toplantı öncesi sınırda denetim
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak sınırında incelemelerde bulundu. Bakan Yardımcısı Şuay Alpay ile Şırnak'a giden Güler, Şerafettin Elçi Havalimanı’ndaki karşılamanın ardından helikopter ile 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı’na geçti. Burada inceleme ve denetlemelerde bulunan Güler, Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyonlara ilişkin bilgi alıp yeni talimatlar verdi.