Irak’la tam kadro güvenlik zirvesi

Türkiye ile Irak arasındaki en kapsamlı güvenlik zirvesi bugün Bağdat’ta toplanıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve İçişleri Bakan yardımcısından oluşan heyet, muhataplarıyla görüşecek. Terörle mücadelede ortak hareket ve Irak-Türkiye boru hattına yeniden işlerlik kazandırma gibi konular masada. Bağdat’taki zirvede ana gündemi terör konusu oluşturacak. Bu konuda somut adımlar atmayı hedefleyen Türkiye, güvenlik ve askeri iş birliği konularını masaya yatıracak. Güvenlik dışında iki ülke arasındaki enerji iş birliği konuları da görüşülecek. Irak'taki doğal gaz kaynaklarının geliştirilmesi ve bunların uluslararası pazarlara sevk edilmesi konusunda görüşmeler gerçekleştirilecek. Bu çerçevede Irak-Türkiye arasındaki boru hattının tekrar faal hale gelmesi için de çalışmalar sürüyor.