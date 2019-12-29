İş adamı Üstün'ü dualarla uğurladık

Üstün'ün cenaze törenine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ve iş adamı Mustafa Nuri Topbaş'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda isim katıldı. Albayrak Grubu Reklam Genel Müdürü Abdallah Hanönü de acılı günlerinde Üstan Ailesini'nin yanındaydı.
27 Aralık Cuma günü kardeşi ve iş arkadaşlarıyla yurt dışında gerçekleştirdiği iş toplantısı sırasında kalp krizi geçiren Üstün, 68 yaşında hayata gözlerini yumdu. Yatırımcı ve girişimci iş adamı Üstün, Bolu'nun Gerede ilçesinde 1951 yılında dünyaya geldi.
ELBİRLİĞİ SİSTEMİNİN DUAYEN İSMİYDİ
- 1969-1974'te bugünkü adıyla Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olan Üstün, 1991 yılında Eminotomotiv'i, 2005 yılında ise Eminevim'i kurdu. Kurmuş olduğu sistemle Türkiye'de 150 binin üzerinde kişiyi ev ve otomobil sahibi yapan Üstün, aynı zamanda Eminevim, Eminotomotiv, Eminotomotiv 2. El, Emin Gayrimenkul Geliştirme, Emin Tarım ve Hayvancılık, Emin Enerji ve Emin Sigorta şirketlerini bünyesinde barındıran Emin Grup'un Onursal Başkanlığı'nı yürütüyordu.