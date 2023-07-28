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İşçilerden CHP'li Çankaya Belediyesi'ne büyük isyan: Hayal bile kuramayacak hale getirdiniz bizi

CHP'li Çankaya Belediyesi'nde uzun süredir tepki çeken gelir adaletsizliği, işçilere isyan bayrağı açtırdı. Önceki gün yayımladıkları ortak bildiride Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ve yönetimini sert eleştirilerde bulunan çalışanlar, "Hayal bile kuramayacak hale getirdiniz bizleri. Bundan böyle attığınız her adımın, aldığınız her kararın sorumluluğu size aittir" ifadelerini kullandı.

10:46 . 28/07/2023 Cuma
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CHP'li Çankaya Belediyesi'nde vatandaşların isyanı sürüyor. Gelir adaletsizliğine karşı tepki gösteren işçiler ortak bir bildiri yayımladı.

En düşük işçi ücretinin, en düşük memur maaşı seviyesine yükseltilmesini isteyen işçiler, ek protokol yapılarak toplu iş sözleşmesindeki ücretlerin de güncellenmesini talep etti. Çankaya Belediyesi'nin "az maaş çok işçi" anlayışıyla yönetildiği vurgulanan bildiride, "Yerel seçimlerin arifesinde, değişimi gerçekleştirecek moral-motivasyon için seçmeni yeniden kendisine inandıracak bir kararlılık olmadan, içine düşülen bu bitkisel hayattan çıkmak mümkün değildir" denildi.

Son damla bardağı taşırdı

Sabah'ın haberine göre; Belediyede çalışan işçilerin büyük bir kısmının asgari ücret seviyesinde maaş alması, haftalardır biriken bir huzursuzluğa da beraberinde getirdi. Çalışanlar arasındaki gelir eşitsizliği son dönemde zirve yaparken, iş barışını ise tehdit eder noktaya ulaştı. Geçtiğimiz haftalarda iş bırakma eylemi yaparak CHP'li belediyeyi protesto eden işçiler, bu kez ortak bildiri yayımlayarak seslerini yükseltti. "Belediye ve sendika el ele vererek bizi asgari ücret sınırına çekmeyi başardınız" denilen ortak açıklamada Belediye Başkanı Taşdelen'e de sert göndermeler yer aldı.

CHP'ye sert tepki: Siyasi tüccarlık

Belde A.Ş., İmar A.Ş., ÇANPAŞ ve kadrolu işçilerin toplu sözleşmelerindeki ücret eşitsizliğinin yanı sıra sosyal haklarının da gasp edildiğini öne süren işçiler, "Bugüne kadar ekonomik ve sosyal alanda ezdiğiniz yetmezmiş gibi attığınız her adımın politik yükünü de Çankaya Belediyesi emekçilerine yüklediniz. Gerçek değişim tabanda başlar. Tabanın değişim taleplerini göz ardı eden salt iktidar hedefi ise siyasi tüccarlıktır. Sadece çaresizlik üretir" ifadelerine yer verildi.




#Çankaya Belediyesi
#Alper Taşdelen
#CHP
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