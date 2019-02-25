Işık: Bir işletmeci, sadece AK Parti'li olduğu için mağdur edilmiştir

AK Parti Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Mustafa Necati Işık, ilçedeki bir kafenin belediye ekiplerince yıkılmasına tepki göstererek, "Bir işletmeci, sadece AK Parti'li olduğu için mağdur edilmiştir." dedi.

Beylikdüzü Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan belediye mülkiyetindeki "Küba Cafe" unvanlı taşınmazın yıkılmasının ardından bölgeye gelen Işık, açıklama yaptı.

Burada, bu zorlu kış koşullarında bir yıkım çalışmasına şahit olduklarını belirten Işık, "Kağıt üzerinde yasal bir işlem olan bu yıkıma derinlemesine baktığımızda art niyetli yaklaşımın gün yüzüne çıkmış olduğunu üzülerek belirtmek isterim. Yasal ve usulünce yapılan bir yıkım çalışmasına elbette bir itirazımız olmaz, olamaz. 'Beylikdüzü Belediyesinin belirli süreyle bir ticari işletmeye devrettiği alanın, sözleşme süresinin dolmasının akabinde yıkımı' olarak görülen bu hadisenin, aslında işletme sahibinin AK Parti'nin Beylikdüzü seçim kampanyasına destek vermesiyle farklı bir durum aldığını üzülerek ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

"Artık Beylikdüzü'nde algı ve maske siyaseti bitmiştir"

Yerel seçimlere 1 ay kaldığını hatırlatan Işık, şunları kaydetti:

" İlçemizi birkaç gündür etkisi altına alan yoğun kar yağışı sebebiyle ulaşımda ciddi aksamaların yaşandığı çetin kış şartları hakimken işletmesindeki eşyaları boşaltacak fırsatı bulamayan bir işletmeci, sadece AK Parti'li olduğu için burada mağdur edilmiştir. Bir esnafın ekmek teknesinin sabaha karşı kar kış demeden işletme içerisindeki eşyalarla birlikte yıkılmasına sessiz kalmayacağız.

Yaşam Vadisi maskesi altında etrafına diktikleri kafelerde kimlerin ortaklıkları olduğunu çok iyi biliyoruz. Bunların hesabını Beylikdüzü halkına verecekler. Artık Beylikdüzü'nde algı ve maske siyaseti bitmiştir. Yıkım kararı yasal olsa bile işin bu noktaya gelmemesi daha medeni daha uygar bir şekilde karşılıklı anlayış çerçevesinde çözüme kavuşturulması gerekirdi."

Beylikdüzü Belediyesinin açıklaması

Beylikdüzü Belediyesi'nden de konuya ilişkin yapılan açıklamada, kafe ile belediye arasında yapılan kira sözleşmesinin 14 Eylül 2017'de sona erdiği, yasal mevzuata göre bu tarihten itibaren bahse konu taşınmazın fuzuli şagil konumunda olduğu belirtildi.

Açıklamada, belediyenin, sözleşme tarihinin sonlanmasıyla söz konusu şirkete "taşınmazın tahliye edilmesi" hususunda tebligat gönderdiği, şirketin bu işlemin iptal edilmesine ilişkin mahkemeye başvurduğu ve mahkemenin savunma sunuluncaya kadar tedbiren yürütmeyi durdurma kararı verdiği anlatıldı.

REKLAM

Belediye tarafından birinci savunma verildikten sonra yürütmeyi durdurma isteminin reddine karar verildiği, bu karara yapılan itirazın da reddedildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Devlet İhale Kanunu'nun 75. maddesi gereği Beylikdüzü Kaymakamlığından tahliye işlemlerinin yapılması talep edilmiş, kaymakamlıkça 19 Aralık 2018'de saat 10.00'da tahliye edileceği hususu belediyemize bildirilmiştir. 18 Aralık 2018'de söz konusu şirket yetkilisi tarafından noter huzurunda tahliye taahhütnamesi verilmiştir. Tahliye taahhütnamesinde şirket yetkilisi 'fuzuli şagil olarak kullanmakta olduğu taşınmazı hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmadan kayıtsız ve şartsız olarak 30 Ocak 2019'da faaliyetine son verip, 10 Şubat 2019'da boş ve sağlam olarak tahliye edeceğini, mal sahibi olan Beylikdüzü Belediyesinin icrai takibata geçerek yapacağı bilumum masrafları ve tahliyeyi geciktirmesinden dolayı uğrayacağı zarar ve ziyanları da hiçbir ihtar, ihbar ve hükme gerek kalmadan derhal nakden ve peşinen ödeyeceğini' kabul ve taahhüt etmiş ise de tahliye taahhütnamesinde bahsedilen yükümlülüklerin hiçbiri yerine getirilmemiştir. Beylikdüzü Belediyesi tarafından verilen süreye rağmen; fuzuli şagil konumundaki şirketin faaliyetine son vermediği gibi boşaltma işlemlerini yapmaması, tahliye edilmesi gereken alanda planlanan meydan projesinin olması ve yasal mevzuat gereği fuzuli işgalin kamu düzeni ve kamu yararı bakımından işgaline bir an önce son verilmesi gerektiği, bu sebeple tahliye işleminin yapılması hususu Beylikdüzü Kaymakamlığına bildirilmiş olup Kaymakamlıkça 25 Şubat'ta tahliye işleminin uygulanması uygun görülmüştür."

REKLAM

GÜNDEM Sürücüsü kalp krizi geçiren minibüs devrildi: 1 ölü, 3 yaralı