İsmailağa'dan 10 bin ihtiyaç sahibi aileye gıda ve temizlik malzemesi yardımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “Biz bize Yeteriz Türkiyem” paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasıyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Nice sıkıntıyı birlikte göğüslediğimiz, nice mücadeleyi birlikte yürüttüğümüz Milletimizle el ele vererek, Rabbimizin yardım ve inayetiyle inşallah bu musibetin de üstesinden geleceğiz. Çünkü 'BizBizeYeterizTürkiyem', 'BizBizeYeteriz” ifadelerini kullandı.