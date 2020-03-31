İsmailağa'dan 10 bin ihtiyaç sahibi aileye gıda ve temizlik malzemesi yardımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedbirleri alınırken mağdur olacak vatandaşlara ekonomik destek için “Milli Dayanışma Kampanyası” başlattı. Türkiye'nin dört bir yanından kampanyaya destek gelirken İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı, 10 bin ihtiyaç sahibi aileye gıda ve temizlik malzemesi yardımı yapacaklarını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs tedbirleri sebebiyle mağdur olan dar gelirli vatandaşlara ilave destek sağlamak için ‘Milli Dayanışma Kampanyası’ başlattı.
İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı, İsmailağa Derneği ve İnsana Değer Veren Dernekler federasyonu İDDEF olarak kampanyaya destek vereceklerini açıkladı.
Bu musibetin yaralarını sarmaya yönelik destek gayesiyle çalıştıklarını belirten İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı, 10 bin ihtiyaç sahibi ailenin gıda ve temizlik ihtiyacını karşılayacaklarını bildirdi.