Gündem İsmailağadan 10 bin ihtiyaç sahibi aileye gıda ve temizlik malzemesi yardımı
İSTANBUL

İsmailağa'dan 10 bin ihtiyaç sahibi aileye gıda ve temizlik malzemesi yardımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedbirleri alınırken mağdur olacak vatandaşlara ekonomik destek için “Milli Dayanışma Kampanyası” başlattı. Türkiye'nin dört bir yanından kampanyaya destek gelirken İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı, 10 bin ihtiyaç sahibi aileye gıda ve temizlik malzemesi yardımı yapacaklarını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
En az 10 bin aileye ulaşacak olan bu yardımlara destek olmak isteyenler 0850 811 7777 numaralı çağrı merkezinden veya https://bagis.ismailagadernegi.org.tr/#gida adresinden ulaşabilirler.
En az 10 bin aileye ulaşacak olan bu yardımlara destek olmak isteyenler 0850 811 7777 numaralı çağrı merkezinden veya https://bagis.ismailagadernegi.org.tr/#gida adresinden ulaşabilirler.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs tedbirleri sebebiyle mağdur olan dar gelirli vatandaşlara ilave destek sağlamak için ‘Milli Dayanışma Kampanyası’ başlattı.

İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı, İsmailağa Derneği ve İnsana Değer Veren Dernekler federasyonu İDDEF olarak kampanyaya destek vereceklerini açıkladı.

Bu musibetin yaralarını sarmaya yönelik destek gayesiyle çalıştıklarını belirten İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı, 10 bin ihtiyaç sahibi ailenin gıda ve temizlik ihtiyacını karşılayacaklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “Biz bize Yeteriz Türkiyem” paylaşımı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “Biz bize Yeteriz Türkiyem” paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasıyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Nice sıkıntıyı birlikte göğüslediğimiz, nice mücadeleyi birlikte yürüttüğümüz Milletimizle el ele vererek, Rabbimizin yardım ve inayetiyle inşallah bu musibetin de üstesinden geleceğiz. Çünkü 'BizBizeYeterizTürkiyem', 'BizBizeYeteriz” ifadelerini kullandı.


Biz bize yeteriz Türkiyem: Erdoğan Milli Dayanışma Kampanyası başlattı
GÜNDEM
Biz bize yeteriz Türkiyem: Erdoğan Milli Dayanışma Kampanyası başlattı
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