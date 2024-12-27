İSPARK çatladı vatandaş kaçtı

İstanbul Otopark İşletmeleri Ticaret A.Ş. (İSPARK) tarafından işletilen alan, çatlama sonrası belediye tarafından boşaltıldı. Kolonları çatlayan İSPARK’tan görüntüler vatandaşların cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Öte yandan Tepebaşı İBB İspark Katlı Otopark'ın kolonlarında 2021'den beri çatlaklar bulunduğu belirlendi. Vatandaşların yetkililere haber vermesine rağmen hiçbir önlem alınmadığı ortaya çıktı. Otoparkı kullanan vatandaşların sosyal medya hesaplarından 4 yıl önce kolonlarda çatlak oluştuğuna dair fotoğraf paylaştığı görüldü.