Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Türkiyede bir ilk Bebeğin anne karnındaki görüntüsünü plastik model haline getiriyor
İSPARTA

Isparta haberleri: Türkiye'de bir ilk: Bebeğin anne karnındaki görüntüsünü plastik model haline getiriyor

Türkiye'de bir ilk: Bebeğin anne karnındaki görüntüsünü plastik model haline getiriyor

Türkiye'de ilki Isparta'daki Radyoloji Uzmanı Dr. Bahattin Baykal gerçekleştirdi. Dr. Baykal, ultrasondan elde edilen bebeğin anne karnındaki görüntüsünü 3D yazıcı yardımıyla model haline getirdi. Dr. Baykal, "Çocuğun anne karnındaki pozisyonu ve aileler yüz görüntüsü almak istiyor. Talep olmaya başladı ve artacağını düşünüyoruz. Gördüklerinde çok değişik bir şey olduğunu söylüyor ve heyecanlanıyorlar" dedi.

Haber Merkezi DHA
Ultrason cihazı aracılığıyla elde edilen bebeğin görüntüsü.
Ultrason cihazı aracılığıyla elde edilen bebeğin görüntüsü.

Isparta'da Ultrasonografi ve Doppler Merkezi işletmeciliği yapan Radyoloji Uzmanı Dr. Bahattin Baykal, gebelikte bebeğin değişik pozisyonlarındaki görüntülerini ultrason cihazları ile plastikten yapılan modele dönüştürüyor.

Ultrason cihazı aracılığıyla elde edilen bebeğin görüntüsü, İzmir'de bulunan bir firmaya gönderilerek, özel 3D yazıcı aracılığıyla 3 boyutlu model haline getiriliyor. Baykal, aileler için kalıcı bir hatıra olan modeli, anlattı.

Anne karnında düşünen bebek
HAYAT
Anne karnında düşünen bebek

Radyoloji Uzmanı Dr. Bahattin Baykal

Dr. Baykal, bebek heyecanı yaşayan anne ve babalara bebeklerinin anne karnındaki yüzlerinin görüntüsünü 3D yazıcı ile petrol türevi plastik malzemeyle model haline getirdiğini söyledi. 3 boyutlu baskı işleri yapan arkadaşıyla konuşması esnasında bu proje fikrinin ortaya çıktığını belirten Dr. Baykal, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • "Yaklaşık 1 yıldır devam eden bir işlemdir ve yavaş yavaş altyapısını oluşturduk. Yazılımları elde ettikten sonra hasta alımına başladık. Şu an optimal şartlarda görüntü elde edebiliyoruz. Hasta geliyor. 3 boyutlu model talebi olursa burada beğendiği bir pozisyondaki (bebeğin) görüntüyü alıyoruz. Tabii burada önemli olan bebeğin anne karnındaki pozisyonunda görüntü alabilmek. Bebeğin görüntüsü uygunsa bu görüntüyü alıyoruz ve ultrason cihazında bulunan yazılım üzerinden CD'ye aktarıyoruz. CD'yi ise çalıştığımız şirkete gönderiyoruz. Şirket, ayrı bir program üzerinde işliyor ve 3 boyutlu yazıcı ile bize tekrar geri gönderiyor."
  • Radyoloji Uzmanı Dr. Bahattin Baykal

'SAĞLIĞA ZARARI YOK'

Elde edilen modelin sağlık açısından herhangi bir zararı olmadığını vurgulayan Dr. Baykal, "Bir plastik yapı. 100 yıl kadar kalıcı dayanıklılığı var. Çocuğun anne karnındaki pozisyonu ve aileler yüz görüntüsü almak istiyor. Yeni duyuruyoruz. Talep olmaya başladı ve artacağını düşünüyoruz. Gördüklerinde çok değişik bir şey olduğunu söylüyor ve heyecanlanıyorlar. Bir an önce almak için talep oluşturuyorlar" diye konuştu.

Ultrason cihazı aracılığıyla elde edilen bebeğin görüntüsü.

Modelin istenilen renge boyanabilir olduğunu kaydeden Dr. Baykal, "Basımda istenilen renkte de elde edilir. Beyaz renkte olan daha detay verici olduğu için biz bu rengi tercih ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Ultrason cihazı aracılığıyla elde edilen bebeğin görüntüsü.

TÜRKİYE'DE İLK

Teknik açıdan Türkiye'de ilk olan bir işlemi gerçekleştirdiklerini de aktaran Radyoloji Uzmanı Dr. Bahattin Baykal, "Daha önce fotoğraftan 3 boyutlu görüntü baskı işi elde etmeye çalışılmış, ama bizim yaptığımız iş ultrason datalarından direkt görüntü elde etmek. Burada herhangi bir görüntü detay kaybı olmuyor. Daha kaliteli çıkıyor. Orijinaline en yakın görüntü elde ediyoruz" dedi.

Abone Ol Google News
Anadolu Aslanı atışması gülümsetti

'Anadolu Aslanı' atışması gülümsetti

Valiler arasında yaşanan atışma büyük beğeni topladı.
Satışları patladı

Satışları patladı

Sadece kuyumcular ayırt edebiliyor.
Resmen Premier Ligde

Resmen
Premier Lig'de

Çağlar Söyüncü ile yeniden buluştular.
'Kınıyorum, lanetliyorum'

'Kınıyorum, lanetliyorum'

​İbrahim Kalın'dan Yunan gazetesinin ahlaksız manşetine sert tepki.
Çin'de yeni panik

Çin'de yeni panik

Üç bini aşkın kişiye bulaştı.
Korkutan kaza

Korkutan kaza

​Milli motosikletçi yürekleri ağza getirdi.
19 ile yağış uyarısı

19 ile yağış uyarısı

Meteoroloji son tahminlerini açıkladı.
BMGK <br>reddetmişti ama...

BMGK
reddetmişti ama...

​ABD, İran'a yönelik BM yaptırımlarını yeniden yürürlüğe koydu.
Dünyanın en güçlü sesi konuşacak

Dünyanın en güçlü sesi konuşacak

Sesimizi yükselttiğimiz bir dönemde dünya liderlerine seslenecek.

Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe itirafı.
Gün ağarınca <br>belli oldu

Gün ağarınca
belli oldu

Küle dönen 80 hektarlık alan havadan görüntülendi.
Şoförün mucize kurtuluşu

Şoförün mucize kurtuluşu

TIR önce devrildi sonra iki parçaya ayrıldı.
Mesajı alay <br>konusu oldu

Mesajı alay
konusu oldu

Türkçe mesajında ne dediği anlaşılmadı.
Anlaşmayı<br>Kral'dan gizlemişler

Anlaşmayı
Kral'dan gizlemişler

​Veliaht Prens Selman ihanet peşinde.
Adam sahte<br>dava gerçek!

Adam sahte
dava gerçek!

​Atatürk'e benzerliğini kazanç kapısı haline getirdi.
O alçak manşet çaresizlik göstergesi

O alçak manşet çaresizlik göstergesi

​Fahrettin Altun'dan Yunan gazeteye sert tepki.
Ambargoya<br>'yerli önlem'

Ambargoya
'yerli önlem'

​Yabancı çalışan sayısı 3'te 1'e indirildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.