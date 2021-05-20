Gündem Ispartada ele geçirildi Ceylan derisine İbranice yazılmış
İSPARTA

Isparta'da ele geçirildi: Ceylan derisine İbranice yazılmış

Isparta'da jandarma ekipleri, ceylan derisi üzerine İbranice dilinde yazılmış 5 adet Tevrat ve 1 adet parşömeni satmak isteyen 2 şüpheliyi yakaladı.

Haber Merkezi İHA
Ispartada ceylan derisine İbranice yazılmış 5 adet Tevrat ele geçirildi
Ele geçirilen tarihi eseler.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konya’da ikamet eden N.Y. (52) ve E.Y. (43) isimli şahısların ellerinde bulundurdukları tarihi eserleri Isparta ve ilçelerinde satmak amacıyla müşteri aradıkları bilgisi üzerine harekete geçti.

18 Mayıs’ta düzenlenen operasyonda şüphelilerin içerisinde bulunduğu otomobil, Yalvaç ilçesi Çetince köyü mevkiinde durduruldu. Araçta yapılan aramada, ceylan derisi üzerine İbranice dilinde yazılmış 5 adet Tevrat ve 1 adet parşömen ele geçirildi.

Altın yaldızlı Tevrat ele geçirildi
GÜNDEM
Altın yaldızlı Tevrat ele geçirildi

Yakalanan 2 şüpheli hakkında ‘Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanununa Muhalefet’ suçundan adli işlem başlatılırken, ele geçirilen tarihi eserlere müze müdürlüğüne teslim edilmek üzere el konuldu.

Aydın'da 400 yıllık Tevrat ele geçirildi
GÜNDEM
Aydın'da 400 yıllık Tevrat ele geçirildi

13 milyon dolara satacaklardı: Ceylan derisi üzerine Aramice yazılmış İncil ele geçirildi
FOTOĞRAF 6
Title
Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, ceylan derisi üzerine el yazması İncil'i satmak için 3 şüphelinin alıcı aradığı bilgisine ulaştı.
Title
Jandarma ekipleri, zanlılarla kitabı almak için iletişime geçti. Kitap karşılığında 13 milyon dolar talep eden Z.Z. (46), İ.B. (41) ve H.E. (41) buluşma noktasında geldiklerinde ekipler tarafından yakalandı.
Title
Yapılan aramada şüphelilerin üzerinde, Hazreti İsa'nın çarmıha gerilmiş ikonografik resimli ceylan derisi üzerine Aramice yazılmış 26 sayfalık İncil ele geçirildi.
Title
Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Title
Title
13 milyon dolara satacaklardı: Ceylan derisi üzerine Aramice yazılmış İncil ele geçirildi
Kırıkkale'de erken Hristiyanlık dönemine ait ceylan derisi üzerine Aramice yazılmış tarihi İncil ele geçirildi.


Abone Ol Google News
Aselsandan dev anlaşma

Aselsan'dan dev anlaşma

Sözleşme kapsamında 300 milyon lira gelir elde edecek.
Siyanürden bin 200 kat daha zehirli

Siyanürden bin 200 kat daha zehirli

Ünlü profesör balon balıklarını su altında elleriyle besledi.
İYİ Partililer Rize esnafını yumrukladı Akşener programını yarıda kesip bölgeden ayrıldı

11 milyon TL'lik<br>acil yardım desteği

11 milyon TL'lik
acil yardım desteği

​İDDEF Gazze için yardım kampanyasını aralıksız sürdürüyor.

​Türkiye Biontech aşısı için Pfizer ile anlaştı

​BM'den İsrail saldırılarına ilişkin açıklama yapıldı.
DAP Yapı'dan sağlıklı evler

DAP Yapı'dan sağlıklı evler

​Lüksün merkezi Nişantaşı'nda

Yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşrifleriyle hizmete açalacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.