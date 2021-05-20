Isparta'da ele geçirildi: Ceylan derisine İbranice yazılmış

Dünya

İsrail zulmüne karşı gazeteciler imza kampanyası başlattı

İsrail tüm dünyanın gözleri önünde bir soykırıma imza atıyor. Kadın, çocuk, genç, yaşlı demeden yüzlerce sivili katleden İsrail güçleri, bu zulümleri ve savaş suçlarını belgeleyerek dünyaya duyuran gazetecileri de hedef almaktan çekinmiyor. Yapılan zulme karşı Filistin Gazeteciler Sendikası bir imza kampanyası başlatırken İsrail'in hedef aldığı sayısız gazeteci ile ilgili yaşananlar da rapor altına alındı.