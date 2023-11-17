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Isparta'da derneğe kumar baskını: Üç kişiye binlerce lira ceza yazıldı

Isparta'da kumar oynandığı ihbarı üzerine bir derneğe operasyon düzenlendi. Yapılan operasyon sonucu üç kişinin kumar oynadığı tespit edildi. Bu kişilere, kumar oynadıkları gerekçesiyle toplam 12 bin 165 lira ceza verildi.

Semih Bozkuş
22:08 - 17/11/2023 Cuma
Yeni Şafak
Kumar baskını (Arşiv)

Kumar baskını (Arşiv)

Isparta'da kumar baskınında 12 bin 165 lira ceza uygulandı.

Isparta'da bir dernekte kumar oynayan 3 kişiye toplam 12 bin 165 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Davraz Mahallesi'nde bir dernekte kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekiplerce dernekte 3 kişinin kumar oynadığı tespit edildi. Bu kişilere, kumar oynadıkları gerekçesiyle toplam 12 bin 165 lira ceza verildi.

Bir kişi hakkında ise "kumar oynatmak ve yer imkanı sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı.



#dernek
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#kumar
#operasyon
1 saat önce
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