Gündem Ispartada doktoru darbettiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı
ISPARTA

Isparta'da doktoru darbettiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı

Isparta Şehir Hastanesinin acil servisinde görevli doktoru darbettiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı. 112 Acil Servis ekibi, alkollü olduğu öne sürülen Ş.Y'yi tedavi için Isparta Şehir Hastanesine getirdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Ispartada doktoru darbettiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı
Isparta'da doktoru darbettiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Ş.Y, iddiaya göre, kendisine müdahalede bulunan acil tıp uzmanı E.Ş'ye tokat attı. Doktorun "beyaz kod" vermesi üzerine şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Karakaya yaptığı yazılı açıklamada, doktorun darbedilmesinin sağlık camiası tarafından üzüntüyle karşılandığını belirtti.

Sağlık çalışanlarına şiddetin, sebebi her ne olursa olsun kabul edilemez olduğunu belirten Karakaya, "İl Sağlık Müdürlüğü olarak sağlık çalışanlarımızın yanında olduğumuzu ve olayın takipçisi olacağımızın bilinmesini istiyoruz." ifadesini kullandı.

Görüntüler iddiaları yalanlıyor: Muğla'da doktorun uzman çavuşu darp ettiği anlar kamerada
GÜNDEM
Görüntüler iddiaları yalanlıyor: Muğla'da doktorun uzman çavuşu darp ettiği anlar kamerada

Güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıkmıştı: Doktorun darpla suçladığı uzman çavuş görevine iade edildi
GÜNDEM
Güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıkmıştı: Doktorun darpla suçladığı uzman çavuş görevine iade edildi
Rusyanınkaybı 15 bine yaklaştı

Rusya'nın
kaybı 15 bine yaklaştı

​Ukrayna işgal girişiminde son rakamları paylaştı.
Vanda yolcuminibüsü devrildi

Van'da yolcu
minibüsü devrildi

Araç içinde sıkışan 12 yolcu kurtarıldı.
Altınlaraalıcı bulamıyor

​Yaptırım yağmuruna tutulan Rusya'ya yeni şok.

​Pençe-Şimşek operasyonunda sol kol ve bacağını kaybetti.

​Evlat nöbetindeki anne oğluna seslendi: Ne olursun dön gel

İşgal girişimi sonrası Avrupa'da Rusya korkusu.

​İtfaiye eri, göletten kurtardığı köpeği montuyla ısıttı.

​Rus ordusu bu kez de bir okulu vurdu.

​Akdeniz sahilleriyle ilgili korkutan uyarı.

​Sumy'de 71 yetim bebek çatışma bölgesinden kurtarıldı.

​Bin 800 rakımdaki köy beş metre karın altında.

​Rusya'nın saldırı hazırlığı yaptığı Lviv'de ilginç görüntü.

​Tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

​Aldığı hibe ile paraya para demiyor.
İklim değişikliğiyle mücadele için kanun hazırlıklarının büyük kısmı tamamlandı: 'Yakın zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak'
Gündem

İklim değişikliğiyle mücadele için kanun hazırlıklarının büyük kısmı tamamlandı: 'Yakın zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İklim Kanunu hazırlıklarının büyük bir kısmının tamamlandığını belirterek, bu yıl içerisinde çıkarılmasının öngörüldüğünü bildirdi. Kurum "Bu yıl içerisinde, yüce Meclis'imizin destekleriyle vekillerimizle bu düzenlemeyi yapmak istiyoruz. Çok yakın zamanda Sayın Cumhurbaşkanı'mız, milletimizle paylaşacaklar. Belediyelerimiz, yerel yönetimlerimiz projelerini hazırlasınlar. İller Bankası Genel Müdürlüğümüze sunsunlar. Hakkaniyet çerçevesinde 81 ilimize, 84 milyon vatandaşımıza hizmet edecek projelere öncelik sıralamasına göre destek veriyor olacağız" ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanlığı çeşitli suçlardan aranan bin 126 kişinin yakalandığını açıkladı
Gündem

İçişleri Bakanlığı çeşitli suçlardan aranan bin 126 kişinin yakalandığını açıkladı

İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde eş zamanlı yapılan 'Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları Uygulaması'nda çeşitli suçlardan aranan bin 126 kişinin yakalandığını, 57 kişinin gözaltına alındığını, 370 kişiye de adli ve idari işlem yapıldığını açıkladı.
BM: Ukrayna'da 10 milyon kişi yerinden edildi
Dünya

BM: Ukrayna'da 10 milyon kişi yerinden edildi

Birleşmiş Milletler, Ukrayna'daki savaşın çok yıkıcı olduğunu, şimdiye kadar Ukrayna'yı terk edenlerin ve ülke içinde yerinden edilenlerin sayısının 10 milyona ulaştığını bildirdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.