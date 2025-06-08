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Isparta'da gece uygulaması: 1 saatte 43 şahıs ve 15 araç denetlendi

Isparta'da gece uygulaması: 1 saatte 43 şahıs ve 15 araç denetlendi

12:578/06/2025, Pazar
G: 8/06/2025, Pazar
IHA
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Isparta'da kusurlu sürücülere idari para cezası uygulandı.
Isparta'da kusurlu sürücülere idari para cezası uygulandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince geçtiğimiz gün gecesi gerçekleştirilen asayiş ve trafik uygulamasında 43 şahıs ve 15 araç sorgulandı. Kusurlu sürücülere idari para cezası uygulandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde huzur ve güven ortamının sağlanması amacıyla asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirdi. Geçtiğimiz gün saat 22.00 ile 23.00 arasında yapılan denetimlerde toplam 43 şahıs ve 15 araç sorgulandı. Uygulama kapsamında trafik kurallarına uymadığı tespit edilen araç sürücülerine idari para cezası uygulandığı bildirildi.

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