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Isparta'da kendini depremzede gibi tanıtarak insanları dolandırdı

Isparta'da kendisini depremzede olarak tanıtıp açığı banka hesabına para toplayan dolandırıcı Hüseyin Mert Sarıdaş tutuklandı.

00:30 . 11/02/2023 Cumartesi
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Isparta

Isparta

Türkiye'nin Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerle yüreği yandı.

Bölgede yaşanan 2 büyük deprem, 10 ili de kapsayan büyük yıkıma yol açtı.

Afet bölgesinde çalışmalar sürerken, depremi fırsat bilen dolandırıcılar da türedi..

Isparta'da, kendisini Hatay'dan gelen bir depremzede gibi tanıtıp insanları kandırarak açtığı banka hesaabına para yatırmalarını sağlayan Hüseyin Mert Sarıdaş, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Tutuklandı

Gözaltına alınan ve ifade işlemi tamamlanan Sarıdaş, sevk edildiği mahkemece 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.


#Isparta
#Hüseyin Mert Sarıdaş
#Deprem
15 dakika önce
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Isparta'da kendini depremzede gibi tanıtarak insanları dolandırdı
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