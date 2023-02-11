Isparta'da kendini depremzede gibi tanıtarak insanları dolandırdı

Türkiye 6 Şubat 2023 Pazartesi günü Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki depremle sarsıldı. Depremler binlerce kişiyi sevdiklerinden koparırken, yüz binlerce kişiyi de evsiz bıraktı. İki büyük depremde 20 bin 213 kişi hayatını kaybetti, 80 bin 52 kişi ise yaralandı. İşte bölge bölge yaşanan sıcak gelişmeler...