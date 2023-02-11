Isparta'da kendini depremzede gibi tanıtarak insanları dolandırdı

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Isparta
Türkiye'nin Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerle yüreği yandı.
Bölgede yaşanan 2 büyük deprem, 10 ili de kapsayan büyük yıkıma yol açtı.
Afet bölgesinde çalışmalar sürerken, depremi fırsat bilen dolandırıcılar da türedi..
Isparta'da, kendisini Hatay'dan gelen bir depremzede gibi tanıtıp insanları kandırarak açtığı banka hesaabına para yatırmalarını sağlayan Hüseyin Mert Sarıdaş, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.
Gözaltına alınan ve ifade işlemi tamamlanan Sarıdaş, sevk edildiği mahkemece 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.