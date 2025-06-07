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Isparta'da kurallara uymadığı tespit edilen 2 araca cezai işlem

Isparta'da kurallara uymadığı tespit edilen 2 araca cezai işlem

10:287/06/2025, السبت
G: 7/06/2025, السبت
IHA
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Isparta'da kurallara uymadığı tespit edilen 2 araca cezası kesildi.
Isparta'da kurallara uymadığı tespit edilen 2 araca cezası kesildi.

Isparta'da emniyet ekiplerince yapılan uygulamada 120 kişi ve 100 araç kontrol edildi, kurallara uymadığı tespit edilen 2 araca idari para cezası kesildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün akşam saat 21.30 ile 22.30 arasında Asayiş ve Trafik güvenliğine yönelik denetim gerçekleştirildi. Kent genelinde farklı noktalarda yapılan uygulamalarda toplam 120 şahıs ile 100 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Denetimlerde kurallara uymadığı tespit edilen 2 araca idari para cezası uygulandı.

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