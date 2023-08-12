Isparta'da minibüsle tarım aracı çarpıştı: Feci kazada bir kişi hayatını kaybetti 13 kişi yaralandı

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden kavurucu sıcaklar nedeniyle yaşamın olumsuz etkilendiği Diyarbakır, Batman ve Şırnak'ın Cizre ve Silopi ilçesinde öğlen saatlerinde cadde ve sokaklar boş kaldı. Termometreler Şırnak'ta 48, Diyarbakır'da 44, Batman'da 42 dereceyi gösterirken, vatandaşlar klimalı ortamları ve gölgelik alanları tercih etti. Diyarbakır'da sıcaklara karşı başına soğuk su dökerek çözüm yolu bulan bir döner ustası ise, "Günde ortalama 6 defa başıma soğuk su döküyorum. Bunu yapmazsam dayanma şansım yok, ayakta duramam." dedi.