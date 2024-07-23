Isparta'da üretiliyor: Avrupa ve Orta Doğu'ya ihraç ediliyor

Isparta'nın merkeze bağlı 2 bin 500 nüfuslu Deregüme köyünde karanfil ve gülün yanı sıra yaklaşık 1000 dönümlük örtü altında domates üretimi de yapılıyor.
İstihdam kapısı
Kentin ekonomisine katkı sağlayan köy, 4 bin kadar kişiye iş imkanı sunuyor.
Bölgedeki seralarda yetiştirilen domateslerin yüzde 20'si yurt dışına gönderiliyor.
Deregümü domatesleri, Romanya, Ukrayna, Bulgaristan'ın yanı sıra Orta Doğu'ya ihraç ediliyor.
Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, bu yıl Isparta'da 20 bin ton domates rekoltesi beklendiğini, bunun 15 bin tonunun Deregümü köyünden sağlanacağını söyledi.
Deregümü köyü Muhtarı Gökhan Toprakçı da yılda yaklaşık 3 bin ton domates ihraç edilen köylerinde 12 ay boyunca işsizlik sorunu bulunmadığını kaydetti.