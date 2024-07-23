|
Gündem

Isparta'da üretiliyor: Avrupa ve Orta Doğu'ya ihraç ediliyor

Isparta'nın Deregümü köyünde seralarda üretilen domatesler, tek tek toplanıp Orta Doğu ve Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. Kentin ekonomisine katkı sağlayan köy, 4 bin kadar kişiye iş imkanı sunuyor.

11:31 - 23/07/2024 Salı
AA
Birçok ülkeye ihraç edilen domatesler, kentin ekonomisine büyük katkı sağlıyor.
Birçok ülkeye ihraç edilen domatesler, kentin ekonomisine büyük katkı sağlıyor.

Isparta'nın merkeze bağlı 2 bin 500 nüfuslu Deregüme köyünde karanfil ve gülün yanı sıra yaklaşık 1000 dönümlük örtü altında domates üretimi de yapılıyor.


İstihdam kapısı

Kentin ekonomisine katkı sağlayan köy, 4 bin kadar kişiye iş imkanı sunuyor.

Bölgedeki seralarda yetiştirilen domateslerin yüzde 20'si yurt dışına gönderiliyor.

Deregümü domatesleri, Romanya, Ukrayna, Bulgaristan'ın yanı sıra Orta Doğu'ya ihraç ediliyor.

Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, bu yıl Isparta'da 20 bin ton domates rekoltesi beklendiğini, bunun 15 bin tonunun Deregümü köyünden sağlanacağını söyledi.

Domates hasadının 2 hafta önce başladığını belirten Selçuk
"Hava şartları uygun giderse kasımın sonuna kadar sezonun devam etmesini bekliyoruz"
dedi

Selçuk, domates üretiminin ve ihracatının kentte her geçen yıl arttığına dikkati çekerek,
"Tam olgunlaşmamış yeşil domatesler Orta Doğu ülkelerine gidiyor. Yeşil domatesler gittiği ülkeye varıncaya kadar kızarıyor. Olgunlaşmış domateslerimiz de iç piyasada alıcı buluyor"
diye konuştu.

Deregümü köyü Muhtarı Gökhan Toprakçı da yılda yaklaşık 3 bin ton domates ihraç edilen köylerinde 12 ay boyunca işsizlik sorunu bulunmadığını kaydetti.



#Avrupa
#Isparta
#İhracat
#Orta Doğu
26 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Fındık fiyatları ne kadar oldu 2024? Ordu, Giresun, Sakarya, Düzce TMO güncel fındık fiyatları