Isparta'da yetiştiriliyor: Orta Doğu ve Avrupa'da yoğun ilgi görüyor

Isparta'da birçok kişiye istihdam sağlıyor.
2 bin 500 nüfuslu köyde, karanfil ve gül üretiminin yanı sıra alternatif ürünlere yönelik seracılık faaliyetleri yapılıyor. Köydeki 1000 dönümlük alanda kurulu seralarda domates yetiştiren üreticiler, ürünün yüzde 20'sini yurt dışına gönderiyor.
Kent ekonomisine ve yöre halkına katkı sağlayan üretimle, hasat sezonu boyunca yaklaşık 1000 kişi de iş imkanı buluyor.
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Deregümü Köyü Muhtarı Ali Toprakçı, köyde domates hasadına başlandığını söyledi.
Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk da çiftçilerin üretim için büyük emek harcadığını ve vatandaşın daha uygun fiyata domates yemesini istediğini belirtti.