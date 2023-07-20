Isparta'da yetiştiriliyor: Orta Doğu ve Avrupa'da yoğun ilgi görüyor

"Bu sene domatesten 15 bin ton rekolte bekliyoruz. Domateslerin yüzde 80'i yurt içinde hallere dağıtılıyor, yüzde 20'sini ise yurt dışına, Avrupa ve Orta Doğu ülkelerine gönderiyoruz. Köyümüz 12 ay boyunca üretimde aktif rol oynuyor. Seralarda sürekli üretim olduğu için istihdama katkı sağlıyoruz. Sadece domates hasadında 1000'e yakın işçimiz çalışıyor"