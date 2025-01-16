İsrail ve İran vatandaşları Suriye'ye giremeyecek

Suriye, İsrail ve İran vatandaşlarının ülkeye girişini yasakladı. THY, karardan dolayı Suriye uçuşlarında İsrail ve İran vatandaşlarını taşımayacağını açıkladı. Karar THY'nin resmi sitesinde yayınlandı. Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Suriye'nin başkenti Şam'a uçuşların 23 Ocak'ta başlayacağını duyurmuştu.