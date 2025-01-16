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İsrail ve İran vatandaşları Suriye'ye giremeyecek

İsrail ve İran vatandaşları Suriye'ye giremeyecek

Nisa Nur Çavuşoğlu
Nisa Nur Çavuşoğlu
12:3116/01/2025, Perşembe
G: 16/01/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Suriye, İsrail ve İran vatandaşlarının ülkeye girişini yasakladı.
Suriye, İsrail ve İran vatandaşlarının ülkeye girişini yasakladı.

Suriye yönetimi, Şam'a yapılacak olan uçuşlarda İran ve İsrail vatandaşlarının taşınmasını yasakladı. THY kararı resmi sitesinden duyurdu.

Suriye, İsrail ve İran vatandaşlarının ülkeye girişini yasakladı. THY, karardan dolayı Suriye uçuşlarında İsrail ve İran vatandaşlarını taşımayacağını açıkladı. Karar THY'nin resmi sitesinde yayınlandı. Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Suriye'nin başkenti Şam'a uçuşların 23 Ocak'ta başlayacağını duyurmuştu.

THY, karardan dolayı Suriye uçuşlarında İsrail ve İran vatandaşlarını taşımayacak.


#Şam Havalimanı
#THY'nin Suriye'ye seferi ne zaman?
#Suriye
#THY

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