Şam Havalimanı 7 Ocak'ta uluslararası uçuşlara açılacak

Salibi, Halep ve Şam havaalanlarının operasyonlarına yeniden başlaması için hazırlıkların sürdüğünü kaydederek, “Ortaklarımızın yardımıyla, bu havaalanlarının dünyanın dört bir yanından gelen uçuşları karşılayabilecek kapasitede olmasını sağlıyoruz” dedi.