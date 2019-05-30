Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem İsrailde serbest bırakılan iş insanı yurda döndü
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
İSTANBUL

İsrail'de serbest bırakılan iş insanı yurda döndü

İsrail'de 22 Nisan'da gözaltına alınmasının ardından tutuklanan ve bugün serbest bırakılan Arap Türk İşadamları Derneği (ARTİAD) Başkanı Cemalettin Kerim, Türkiye'ye döndü.

Haber Merkezi AA
Cemalettin Kerim ailesiyle hasret giderdi.
Cemalettin Kerim ailesiyle hasret giderdi.

THY'ye ait tarifeli uçakla Tel Aviv'den İstanbul'a gelen Türkiye vatandaşı Filistinli iş adamı Kerim'i, İstanbul Havalimanı'nda ailesi ve yakınları çiçeklerle karşıladı. Aile üyelerine tek tek sarılan Kerim duygusal anlar yaşadı.

Kerim, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Müslümanların umudu olarak bir tek Türkiye'nin kaldığını söyledi.

Müslümanların her yerde ezildiğini, Filistinli gençlerin zindanlarda sıkıntılar çektiğini ifade eden Kerim, "Biz bir grup iş adamı ile Türkiye ve Filistin arasında ticari ilişkilerin güçlenmesi için oraya gittik. Filistinli atıl olan gençlere fabrika kurmak için gittik. Onlara yardım için gittik. Çok güzel programlar yaptık. Bittikten sonra bizi sanki katil gibi, 5 yıldızlı oteldeki odamızı açıp kelepçeleyerek, götürdüler. 35 günün 30'unda güneşi görmedim. Affedersiniz, köpek ve tavuklar gibi bizi hapsettiler. Köpekler bile güneş görüyordu ama biz görmedik." diye konuştu.

Cemalettin Kerim, 10 sene önce Filistinli yetim ve ihtiyaç sahiplerine yardım ettiği için tutuklandığını, yardım paralarının Hamas'a gittiğini öne sürdüklerini aktararak, şunları kaydetti:

  • "Allah razı olsun, bizim Cumhurbaşkanımız başımızın tacıdır. Eksik olmasın inşallah. Tüm bakanlara çok teşekkür ediyorum. Tel Aviv'deki bizim büyükelçilikteki bütün çalışanlar bizi bir dakika yalnız bırakmadılar. Allah onlardan razı olsun. Hiçbir suç yok, bir delil yok ve dün akşam bir mucize oldu. Benim bütün eşyalarımı topladılar. Sabah bizi bıraktılar. Allah razı olsun bize dua edenlerden. Türkiye'deki tüm dostlardan, ailemden ve çocuklarımdan Allah bin kat razı olsun. Dualarını eksik etmediler. Bu dualar vesilesiyle serbest oldum. Bana 'Trump gelse seni kurtaramaz.' dediler. 'Ne bekliyorsun, kim alacak seni buradan.' dediler. Ben de 'Allah çok büyük.' dedim. Allah'ın yardımıyla Türkiye'ye geldim."
566 yıldıracısını atamadılar

566 yıldır
acısını atamadılar

​Erdoğan, İstanbul fethinin kutlandığı programda konuştu.
Trumpa S-400 teklifi

Trump'a S-400 teklifi

Erdoğan-Trump telefonda görüştü.
Baküdefarklı final

Bakü'de
farklı final

Chelsea, UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon oldu.
Hakurk'ta iki şehit

Hakurk'ta iki şehit

EYP saldırısında yaralanan askerlerimiz şehit düştü.
Rusya<br>dosyası kapandı

Rusya
dosyası kapandı

Özel Yetkili Savcı Mueller, görevinden istifa etti.
Kritik hedefler vuruldu

Kritik hedefler vuruldu

​Pençe harekatıyla koordineli olarak, PKK hedefleri imha edildi.
'Pençe'de bir ilk:<br>Bora füzesi sahnede

'Pençe'de bir ilk:
Bora füzesi sahnede

ABD-Rusya-Suriye ve Irak'a bora üzerinden ne mesaj verildi?

Girilmedik mağara kalmayacak

Girilmedik mağara kalmayacak

Milli Savunma Bakanı Akar, Pençe harekatının amacını açıkladı.

Cezası belli oldu

Cezası belli oldu

FETÖ elebaşı Gülen'e 'mehdi' demişti.

Bayram trafiğinin <br>haritası çıkarıldı

Bayram trafiğinin
haritası çıkarıldı

​Bu haritaya bakmadan yola çıkanlar pişman olabilir.
Kabul edilemez

Kabul edilemez

AB'nin Türkiye ilerleme raporuna Türkiye'den ilk tepki geldi.
Masalsı yolculuk bugün başlıyor

Masalsı yolculuk bugün başlıyor

​Turistik Doğu Ekspresi'ne klip hazırlandı.
27 polis<br>merkezi kurulacak

27 polis
merkezi kurulacak

​İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı.
Eski emniyet müdürüne hapis

Eski emniyet müdürüne hapis

'Askeri Casuslukta Kumpas' davasında karar açıklandı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.