İsrail'den Sumud Filosu'na Tunus açıklarında drone saldırısı: Ersin Çelik son gelişmeleri aktarıyor

Gazze’ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu’na ait İspanyol gemisi Familia Madeira, Tunus açıklarında İsrail'in drone saldırısına uğradı. Saldırıda can kaybı yaşanmazken kısa süreli yangın kontrol altına alındı. Filoya İtalya’dan katılacak olan gazeteci Ersin Çelik, son gelişmeleri Yeni Şafak YouTube kanalında aktarıyor.
Ne olmuştu?
İspanya’nın Barselona kentinden Gazze’ye doğru yola çıkan Familia Madeira isimli gemi, Tunus açıklarında insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıya uğradı. Türkiye saatiyle 01.30 sıralarında gerçekleşen saldırıda can kaybı yaşanmazken, çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Küresel Sumud Filosu’na ait gemiye yönelik saldırının, Tunus’un Sidi Busaid Limanı’nda gerçekleştiği belirtildi. Aktivistlerden edinilen bilgiye göre, bir drone geminin uç kısmında can yeleklerinin ve yakıt deposunun olduğu alana yangın çıkarıcı madde fırlattı ve geminin bir bölümü alev aldı. Olayın ardından güvenlik güçleri limanda geniş çaplı önlemler aldı. Liman, araç ve yaya girişine kapatıldı.
Filo yoluna devam edecek mi?
Gazze’ye insani yardım ulaştırmayı hedefleyen filonun, İspanya ve İtalya’dan çıkan gemilerle Tunus açıklarında birleşerek yoluna devam etmesi planlanıyor. Ayrıca filoya Yunanistan açıklarından yeni bir ekibin katılacağı öğrenildi. Filoya İtalya’dan katılacak olan gazeteci Ersin Çelik, gelişmeleri Yeni Şafak YouTube kanalında aktarmaya devam ediyor.