İsrail'den Sumud Filosu'na Tunus açıklarında drone saldırısı: Ersin Çelik son gelişmeleri aktarıyor

Küresel Sumud Filosu’na ait gemiye yönelik saldırının, Tunus’un Sidi Busaid Limanı’nda gerçekleştiği belirtildi. Aktivistlerden edinilen bilgiye göre, bir drone geminin uç kısmında can yeleklerinin ve yakıt deposunun olduğu alana yangın çıkarıcı madde fırlattı ve geminin bir bölümü alev aldı. Olayın ardından güvenlik güçleri limanda geniş çaplı önlemler aldı. Liman, araç ve yaya girişine kapatıldı.