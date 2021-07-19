Gündem FETÖ mücadelesi 3-5 yılda bitmez
POLİTİKA

FETÖ mücadelesi 3-5 yılda bitmez

İstanbul 2 Nolu Baro Başkanı Yasin Şamlı, FETÖ’nün devletin kılcal damarlarına kadar sızdığına dikkat çekerek, “Emperyalist istihbarat örgütleri tarafından sevk ve idare edilen bir terör örgütü ile mücadelede 3-5 yıl uzun bir zaman dilimi değildir” dedi.

Ayşe Mine Alioğlu Yeni Şafak
İstanbul 2 Nolu Baro Başkanı Yasin Şamlı: ​FETÖ mücadelesi 3-5 yılda bitmez
İstanbul 2 Nolu Baro Başkanı Yasin Şamlı

Yeni Şafak’a konuşan Şamlı, 20 Temmuz 2016’da ilan edilen ve 18 Temmuz 2018’de sona eren OHAL’in bazı yetkilerinin uygulama süresinin uzatılmasını değerlendirdi: “FETÖ’cülerin ihracının zorlaştırılması halinde güvenlik zafiyetinin doğacağından hiç kuşku yoktur. Burada hukuki anlamda dikkat edilmesi gereken en önemli husus bu örgüt mensuplarının iyi ayıklanıp masum kişilere örgüt mensubu muamelesi yapılmamasıdır.”

FETÖ’cülerin her ideolojinin kılfına bürünebildiğine ve farklı yüzlerde ortaya çıkabildiğini hatırlatan Yasin Şamlı, “Klasik örgüt mensuplarını tespit etmede kullanılan usüller sonuç vermeyebilir” diye konuştu.

ISRARLI UZUN SÜRELİ MÜCADELE

Yasin Şamlı, şu görüşleri dile getirdi: “Ülkemiz ve milletimiz dış destekli terör örgütleri tarafından çeşitli saldırılara maruz kalıyor. Türkiye, son derece zor bir coğrafyada farklı terör tehditleri ile mücadele ederken bir askeri darbe girişimi ile karşılaşmış, milletin ve devletin büyük fedakârlığı ile kısa vadeli tehdidi atlatmayı başarmıştır. Gelinen noktada, darbe girişimi başarıya ulaşmasa da FETÖ örgütü ile uzun süreli, ısrarlı ve kararlı bir mücadele yapılması gerektiği apaçık ortaya çıkmıştır.”

Soruşturma o gecenin kırılma anı
GÜNDEM
Soruşturma o gecenin kırılma anı

ByLock mesajları çözüldü
GÜNDEM
ByLock mesajları çözüldü
Abone Ol Google News
Üflemeyincepolis affetmedi

Üflemeyince
polis affetmedi

​Hem ehliyetinden oldu hem para cezası yedi.
Evlenmek için giden de var

Evlenmek için giden de var

​Cilvegözü'nden 44 bin 220 Suriyeli ülkesine geçti.
Bayram üzeri bakkallar ve kasaplar karşı karşıya geldi: Ekmeğimizle oynuyorlar

​Yerli aşı yıl sonuna kadar hazır olacak.

​AK Parti'li Turan'dan muhalefetin eleştirilerine tepki.

ATAK helikopterleriyle beş PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

'Dünyanın en nadir yerlerinden biri'

'Dünyanın en nadir yerlerinden biri'

​Her gün yerli ve yabancı binlerce turist akın ediyor.
'Önce arabayı<br>sevdim sonra eşimi'

'Önce arabayı
sevdim sonra eşimi'

​Böyle olur tır şoförünün aşkı: Düğün konvoyu tırlardan oluştu.
Küçükçekmece'de<br>korkunç iddia

Küçükçekmece'de
korkunç iddia

​Çocuğunu tavana asarak dövdüğü söylenen baba gözaltına alındı.

19 yıl hapis<br>cezasıyla aranıyordu

19 yıl hapis
cezasıyla aranıyordu

Bacanağını öldüren zanlı iki yıl sonra kardeşinin evinde yakalandı.
Müzakereler hızlandırılacak

Müzakereler hızlandırılacak

​Taliban ile Afgan hükümeti anlaştı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.