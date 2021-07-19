FETÖ mücadelesi 3-5 yılda bitmez

Yeni Şafak’a konuşan Şamlı, 20 Temmuz 2016’da ilan edilen ve 18 Temmuz 2018’de sona eren OHAL’in bazı yetkilerinin uygulama süresinin uzatılmasını değerlendirdi: “FETÖ’cülerin ihracının zorlaştırılması halinde güvenlik zafiyetinin doğacağından hiç kuşku yoktur. Burada hukuki anlamda dikkat edilmesi gereken en önemli husus bu örgüt mensuplarının iyi ayıklanıp masum kişilere örgüt mensubu muamelesi yapılmamasıdır.”

FETÖ’cülerin her ideolojinin kılfına bürünebildiğine ve farklı yüzlerde ortaya çıkabildiğini hatırlatan Yasin Şamlı, “Klasik örgüt mensuplarını tespit etmede kullanılan usüller sonuç vermeyebilir” diye konuştu.

ISRARLI UZUN SÜRELİ MÜCADELE

Yasin Şamlı, şu görüşleri dile getirdi: “Ülkemiz ve milletimiz dış destekli terör örgütleri tarafından çeşitli saldırılara maruz kalıyor. Türkiye, son derece zor bir coğrafyada farklı terör tehditleri ile mücadele ederken bir askeri darbe girişimi ile karşılaşmış, milletin ve devletin büyük fedakârlığı ile kısa vadeli tehdidi atlatmayı başarmıştır. Gelinen noktada, darbe girişimi başarıya ulaşmasa da FETÖ örgütü ile uzun süreli, ısrarlı ve kararlı bir mücadele yapılması gerektiği apaçık ortaya çıkmıştır.”

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