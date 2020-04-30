Arnavutköy'de 80 yaşındaki baba ve 60 yaşındaki hasta oğluna yardım eli uzandı

Arnavutköy Belediyesince yapılan açıklamada, “Arnavutköy'de yaşayan ve bazı yayın kuruluşlarında gündeme gelen Fahrettin Özkömürcü ve oğluna kurumumuzca; her gün sıcak yemek, sosyal marketimizden aylık alışveriş desteği, evde bakım hizmeti sağlanmakta olup nakdi yardım desteği de verilmektedir. Yaşlılık maaşı alan aileye daha önce bakım evine yerleştirilmeleri teklif edilmiş, aile tarafından kabul görmemiştir. Konunun tekrar gündem olması ile birlikte ekiplerimiz bakım evine yerleşme konusunda aileyi ikna etmiştir. En kısa sürede yeni ikametlerine yerleştirileceklerdir. Bu konuda duyarlılık gösteren herkese teşekkür ederiz" denildi.

DHA Arnavutköy Kaymakamlığına bağlı İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı ekipler de baba oğlunun yaşadıkları barakaya gelerek her ikisine de koronavirüs testi yaptı.

GÜNDEM Arnavutköy'de 80 yaşındaki baba, barakada 60 yaşındaki hasta oğluna bakıyor

Koronavirüs testleri yapıldı

Arnavutköy Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü ekiplerinin gün boyu yalnız bırakmadığı baba oğula, önce saç ve sakal tıraşı yapıldı, ardından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı bir bakımevine yerleştirilmeleri için işlemleri başlattı.

DHA 80 yaşındaki Fahrettin Özkömürcü ve 60 yaşındaki hasta oğlu Kenan Özkömürcü'ye yardım eli uzandı.

Arnavutköy Kaymakamlığına bağlı İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı ekipler de baba oğlunun yaşadıkları barakaya gelerek her ikisine de koronavirüs testi yaptı.

Test sonuçlarının birkaç gün içerisinde belli olacağı baba oğulun, test sonuçlarına göre bakımevine geçiş sürecinin başlatılacağı öğrenildi.