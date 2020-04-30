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Gündem Arnavutköyde 80 yaşındaki baba ve 60 yaşındaki hasta oğluna yardım eli uzandı
İSTANBUL

İstanbul Arnavutköy'deki yaşlı baba ve hasta oğluna yardım eli uzandı

Arnavutköy'de 80 yaşındaki baba ve 60 yaşındaki hasta oğluna yardım eli uzandı

İstanbul Arnavutköy'de komşularının kendilerine tahsis ettiği bir barakada yaşam mücadelesi veren

80 yaşındaki Fahrettin Özkömürcü ve 60 yaşındaki hasta oğlu Kenan Özkömürcü'ye yardım eli uzandı.

80 yaşındaki Fahrettin Özkömürcü ve 60 yaşındaki hasta oğlu Kenan Özkömürcü'ye yardım eli uzandı.

Baba ve oğlunun durumunun basında yer almasının ardından yerel yöneticiler ve çok sayıda hayırsever harekete geçti. Baba ve oğlunun Arnavutköy Belediyesi ve Arnavutköy Kaymakamlığının girişimleriyle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağı bir bakımevine yerleştirilmeleri için işlemlere başlandı.

Haber Merkezi DHA
Arnavutköy'de 80 yaşındaki Fahrettin Özkömürcü, komşularının yaptığı barakada yürüme güçlüğü çeken 60 yaşındaki hasta oğluna bakıyordu.
Arnavutköy'de 80 yaşındaki Fahrettin Özkömürcü, komşularının yaptığı barakada yürüme güçlüğü çeken 60 yaşındaki hasta oğluna bakıyordu.

Arnavutköy Belediyesince yapılan açıklamada, “Arnavutköy'de yaşayan ve bazı yayın kuruluşlarında gündeme gelen Fahrettin Özkömürcü ve oğluna kurumumuzca; her gün sıcak yemek, sosyal marketimizden aylık alışveriş desteği, evde bakım hizmeti sağlanmakta olup nakdi yardım desteği de verilmektedir. Yaşlılık maaşı alan aileye daha önce bakım evine yerleştirilmeleri teklif edilmiş, aile tarafından kabul görmemiştir. Konunun tekrar gündem olması ile birlikte ekiplerimiz bakım evine yerleşme konusunda aileyi ikna etmiştir. En kısa sürede yeni ikametlerine yerleştirileceklerdir. Bu konuda duyarlılık gösteren herkese teşekkür ederiz" denildi.

DHA
Arnavutköy Kaymakamlığına bağlı İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı ekipler de baba oğlunun yaşadıkları barakaya gelerek her ikisine de koronavirüs testi yaptı.

Arnavutköy'de 80 yaşındaki baba, barakada 60 yaşındaki hasta oğluna bakıyor
GÜNDEM
Arnavutköy'de 80 yaşındaki baba, barakada 60 yaşındaki hasta oğluna bakıyor

Koronavirüs testleri yapıldı

Arnavutköy Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü ekiplerinin gün boyu yalnız bırakmadığı baba oğula, önce saç ve sakal tıraşı yapıldı, ardından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı bir bakımevine yerleştirilmeleri için işlemleri başlattı.

DHA
80 yaşındaki Fahrettin Özkömürcü ve 60 yaşındaki hasta oğlu Kenan Özkömürcü'ye yardım eli uzandı.

Arnavutköy Kaymakamlığına bağlı İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı ekipler de baba oğlunun yaşadıkları barakaya gelerek her ikisine de koronavirüs testi yaptı.

Test sonuçlarının birkaç gün içerisinde belli olacağı baba oğulun, test sonuçlarına göre bakımevine geçiş sürecinin başlatılacağı öğrenildi.

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