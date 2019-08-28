Gündem Avcılarda 32 yıllık bina yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya
İSTANBUL

İstanbul Avcılar'da 32 yıllık bina yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya

Avcılar'da 32 yıllık bina yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya

İstanbul Avcılar'da 8 bloktan oluşan sitenin bir bloğunda oluşan çatlaklar vatandaşları tedirgin ediyor. Özel bir yapı denetim firmasına başvuran vatandaşlar riskli olan binanın bir an önce yıkılıp yeniden yapılmasını istiyor.

Haber Merkezi IHA
Sitenin bloklarındaki çatlaklar.
Sitenin bloklarındaki çatlaklar.

Avcılar'da Cihangir Mahallesi'ndeki bir sitede oturan vatandaşlar, 17 Ağustos 1999 yılındaki büyük deprem öncesi yapılan 32 yıllık binanın deprem risk raporunu özel bir yapı denetim firması tarafından yaptırdı. Numuneler alınan binanın oturulamayacak kadar riskli olduğu öğrenildi.

İddiaya göre, 8 bloktan oluşan sitenin diğer blok sakinleri ise yıkıma yanaşmadı. Evlerin içindeki kolonlardan geceleri ses duyduklarını ve kolonların betonlarının deforme olduklarını söyleyen bina sakinleri, yetkililerden yardım bekliyor. Bir an önce belediyeye başvuracaklarını ifade eden vatandaşların riskli binayı 60 gün içinde boşaltmaları gerektiği öğrenildi. Avcılar Belediyesine bağlı ekipler de riskli binayı yerinde inceleyerek, çalışma başlattı.

"Gece ses duyduk, korktuk"


  • 20 yıldır aynı apartmanda oturduğunu söyleyen vatandaşlardan Sakine Kekeç, “Biz bir an önce ne yapılacaksa yapılmasını istiyoruz. Blok halinde site halinde oturuyoruz. Diğer site sakinleri yanaşmadığı için bir şey yapamıyoruz. Diğer arkadaşlar yıkıma yanaşmıyor kimisi sağlam diyor kimisi oturalım diyorlar. Ben gece birkaç kez ses duydum kolonlardan. Biz tedirgin olduk” dedi.

Avcılar'da çökme riski olan bina boşaltıldı
GÜNDEM
Avcılar'da çökme riski olan bina boşaltıldı
İdlibde işbirliği mesajı

İdlib'de işbirliği mesajı

İki lider, insani bir krizin önlenmesine vurgu yaptı.
F-35 şantajına devam!

F-35 şantajına devam!

​Pentagon, Türkiye'nin S-400 satın almasını hazmedemedi.
Memur zammıbelli oldu

Memur zammı
belli oldu

Hakem heyeti 2020 için 4+4, 2023 için 3+3 dedi.
Transfer sonuçlanıyor

Transfer sonuçlanıyor

Falcao transferi kura gününde açıklanabilir.
Alternatifleri ararız

Alternatifleri ararız

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan F-35 açıklaması.
Parlamentoya<br>Brexit bypassı

Parlamentoya
Brexit bypassı

​Başbakan Johnson istedi, Kraliçe Elizabeth tatil etti.

Rezervler arttı<br>Türkiye yükseldi

Rezervler arttı
Türkiye yükseldi

Türkiye, İngiltere'yi geçerek 18'inci oldu.
İdlib'de provokasyon

İdlib'de provokasyon

TSK'nın gözlem noktaları çevresinde kirli oyun.
Polis kılıktan<br>kılığa girdi

Polis kılıktan
kılığa girdi

​Dolandırıcılık şebekesi böyle çökertildi.
Servis otobüsü devrildi

Servis otobüsü devrildi

​Aydın'daki kazada 47 kişi yaralandı.
12 bin personel ataması yapıldı

12 bin personel ataması yapıldı

​Sağlık Bakanlığı yerleştirme sonuçlarını açıkladı.
Ara-bul-yok et<br>nasıl işleyecek?

Ara-bul-yok et
nasıl işleyecek?

Uzmanlar, Kıran-2 Harekatı'nı değerlendirdi.
Marmaris'te deprem

Marmaris'te deprem

​Depremin büyüklüğü 4.6 olarak açıklandı.
Türkiye'nin acı kaybı

Türkiye'nin acı kaybı

​​Şule Yüksel Şenler 81 yaşında vefat etti.
FETÖ'nün Türkiye sorumlusu yakalandı

FETÖ'nün Türkiye sorumlusu yakalandı

​MİT ve Emniyet'in ortak operasyonunda ailesiyle birlikte paketlendi.
ABD'li Boeing'e Rusya'dan rakip

ABD'li Boeing'e Rusya'dan rakip

Türkiye ile savaş uçağının yanı sıra yolcu uçağı anlaşması da gündemde.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.