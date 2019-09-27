Gündem İstanbul Avcılarda depremde minaresi yıkılan cami mühürlendi
İSTANBUL

İstanbul Avcılar'da depremden minaresinin bir kısmı yıkılan cami mühürlendi

İstanbul Avcılar'da depremde minaresi yıkılan cami mühürlendi

İstanbul Avcılar'da minaresinin bir bölümü dünkü depremde yıkılan 39 yıllık Hacı Ahmet Tükenmez Camii mühürlendi. Avcılar Müftüsü Bekir Derin, "Caminin bir süreliğine ibadete kapatılması kararlaştırıldı. Yapı ve minare incelenecek. Teknik inceleme ardından belki minarenin kalan bölümü kontrollü yıkılacak. Cami ile ilgili karar daha sonra verilecek" dedi.

Haber Merkezi DHA
Depremde Avcılar Merkez Camisi'nin minaresi yıkılmıştı.
Depremde Avcılar Merkez Camisi'nin minaresi yıkılmıştı.

İstanbul Avcılar'da Merkez Mahallesi’nde D-100 karayolunun yan yolunda bulunan ve minaresinin bir bölümü yıkılan 39 yıllık Hacı Ahmet Tükenmez Camii mühürlendi.

Avcılar'da deprem sırasında yıkılan minarenin parçası.

Hacı Ahmet Tükenmez Camii’nin minaresinin külah bölümü Silivri’de meydana gelen ve Avcılar’da da şiddetli biçimde hissedilen depremde yıkıldı.

Avcılar'da caminin minaresinin yıkılma anı
OYNAT 00:36
Avcılar'da caminin minaresinin yıkılma anı
İstanbul'daki 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından Avcılar'dan çok çarpıcı bir görüntü geldi. Avcılar Metrobüs durağının oradaki caminin minaresi yıkıldı. Yıkılma anı kameraya anbean böyle yansıdı.

Şans eseri ölen veya yaralanan olmayan olaydan sonra bölgede inceleme yapıldı. Minare enkaza kaldırılırken, bahçesinde Avcılar Müftülüğü hizmet binası ve Kur'an kursu bulunan cami, Avcılar Belediyesi ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü görevlilerinin incelemesi ardından mühürlendi.

Minaresinin bir bölümü yıkılan 39 yıllık Hacı Ahmet Tükenmez Camii mühürlendi.

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Avcılar Emniyet Müdürlüğü görevlileri caminin mühürlendiğinden habersiz Cuma namazını kılmaya gelenleri Merkez Camii’ne yönlendirdi.

  • Avcılar Müftüsü Bekir Derin, "Gelişmeleri dikkatle izliyoruz. Çok şükür can kaybı olmadı. Caminin bir süreliğine ibadete kapatılması kararlaştırıldı. Yapı ve minare incelenecek. Teknik inceleme ardından belki minarenin kalan bölümü kontrollü yıkılacak. Cami ile ilgili karar daha sonra verilecek" dedi.

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