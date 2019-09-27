İstanbul Avcılar'da depremden minaresinin bir kısmı yıkılan cami mühürlendi İstanbul Avcılar'da depremde minaresi yıkılan cami mühürlendi İstanbul Avcılar'da minaresinin bir bölümü dünkü depremde yıkılan 39 yıllık Hacı Ahmet Tükenmez Camii mühürlendi. Avcılar Müftüsü Bekir Derin, "Caminin bir süreliğine ibadete kapatılması kararlaştırıldı. Yapı ve minare incelenecek. Teknik inceleme ardından belki minarenin kalan bölümü kontrollü yıkılacak. Cami ile ilgili karar daha sonra verilecek" dedi.

Haber Merkezi 27 Eylül 2019, 15:16 Son Güncelleme: 27 Eylül 2019, 15:36 DHA