Gündem İstanbulda polisten kaçan araç lastiklerine ateş açılarak durduruldu
İSTANBUL

İstanbul Avcılar'da polisten kaçan araç lastiklerine ateş açılarak durduruldu

İstanbul'da polisten kaçan araç lastiklerine ateş açılarak durduruldu

İstanbul Avcılar'da şüphe üzerine durdurulmak istenen araç polisten kaçtı. Başakşehir'de lastikleri patlatılarak durdurulan araçtaki 3 kişi gözaltına alınırken bir kişi yaya olarak kaçtı.

Haber Merkezi DHA
Polisten kaçan araç lastiğine ateş edilerek durduruldu.
Polisten kaçan araç lastiğine ateş edilerek durduruldu.

Avcılar'da sabah saatlerinde polis ekipleri içerisinde 4 kişinin bulunduğu ve süratli giden araçtan şüphelenerek durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan araç polisten kaçmaya başladı.

Şüpheli araç mahalle arasından TEM Otoyolu'na girdi. Kovalamaca sırasında polis aracına da çarpan şüpheli araç Başakşehir Fırat Caddesi yönünde kaçmaya devam etti.

Film gibi kovalamaca: Polis ateş etti
GÜNDEM
Film gibi kovalamaca: Polis ateş etti

Polis ekipleri aracı durdurmak için lastiklere ateş etti.

Polis lastiklere ateş etti

  • Polis ekipleri aracı durdurmak için lastiklere ateş etti. İsabet alan lastikler patlayınca şüphelilerin bulunduğu araç Fırat Caddesi ve Ispartakule Caddesi kesişiminde durduruldu. Araç içinde bulunan 4 kişiden biri koşarak kaçarken diğer üç kişi gözaltına alındı.

Lastiklerine ateş açılarak durduruldu: İçinden bakın ne çıktı
GÜNDEM
Lastiklerine ateş açılarak durduruldu: İçinden bakın ne çıktı

Araçta ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada ruhsatsız bir silah ele geçirildi.

Araçta ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada ruhsatsız bir silah ele geçirildi. Ayrıca şüphelilerin polisten kaçarken Ozanlar Caddesi'nde içerisinde ne olduğunu bilinmeyen bir paketi araçtan attıkları tespit edildi.

Başakşehir'de lastikleri patlatılarak durdurulan araçtaki 3 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan üç kişi sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Kaçan bir şüpheli için yakalama çalışmaları devam ediyor.

20 bina ağır hasarlı

20 bina ağır hasarlı

​Bakan, depremde hasar gören bina sayısını açıkladı.
CHPnin konferansında PYD yandaşı konuştu

CHP'nin konferansında
PYD yandaşı konuştu

Terör örgütü yandaşı, eli kanlı teröristleri meşrulaştırmaya kalktı.
İstanbuldayeni deprem

İstanbul'da
yeni deprem

Silivri açıklarındaki depremin büyüklüğü 3,8.
'Ülkenin geleceği bu heyecana bağlı'

'Ülkenin geleceği bu heyecana bağlı'

​Bakan Selçuk, Bilge Çocuk'un ödül töreninde öğrencilere hitap etti.
Hepsi yıkılacak

Hepsi yıkılacak

Bakan Kurum Bodrum'daki kaçak yapıları yerinde inceledi.
'Jammer'lı önlem

'Jammer'lı önlem

Fenerbahçe, derbiye sinyal kesici getirecek.
Depremin şiddetine <br>kumar oynuyorlar

Depremin şiddetine
kumar oynuyorlar

WhatsApp konuşmalarında ortaya çıktı.
Başlangıç<br>maaşı 13 bin TL

Başlangıç
maaşı 13 bin TL

​Katar Havayolları başvuru alımlarına başladı.
İki tabak makarna ve su 2700 TL

İki tabak makarna ve su 2700 TL

​Turistlere hesap şoku.
Esedçilerle <br>Suriye'yi konuşuyor

Esedçilerle
Suriye'yi konuşuyor

CHP'nin tartışmalı Suriye konferansı başladı.
Beyaz Saray'ın<br> yeni skandalı

Beyaz Saray'ın
yeni skandalı

​Suudi Arabistan ve Rusya'yla görüşmeler gizleniyor.
Depozitoyu vermeyince ortalık karıştı

Depozitoyu vermeyince ortalık karıştı

Kiracı eve 40 arkadaşıyla gelip odaları çizip, kapıları kırdı.
Gönüllerin şampiyonu

Gönüllerin şampiyonu

Dereceden vazgeçti, rakibini finişe kadar taşıdı.
Sürüklenen dorse ilçe değiştirdi

Sürüklenen dorse ilçe değiştirdi

Selle boğuşan Artvin'de araçlar akıntıya kapıldı.
Japonya depreme nasıl hazırlanıyor?

Japonya depreme nasıl hazırlanıyor?

​Çocuklara eğitim, altyapı önlemleri ve izleme mekanizmalarına yatırım...
Aşk engel tanımadı

Aşk engel tanımadı

Kendisi gibi engelli olan sevdiğini ailesi vermeyince kaçırdı.
Güvenli bölge<br>için havalandı

Güvenli bölge
için havalandı

TSK ile ABD helikopterleri 7. ortak hava devriyesini başlattı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.