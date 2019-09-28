İstanbul'da polisten kaçan araç lastiklerine ateş açılarak durduruldu

Avcılar'da sabah saatlerinde polis ekipleri içerisinde 4 kişinin bulunduğu ve süratli giden araçtan şüphelenerek durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan araç polisten kaçmaya başladı.

Şüpheli araç mahalle arasından TEM Otoyolu'na girdi. Kovalamaca sırasında polis aracına da çarpan şüpheli araç Başakşehir Fırat Caddesi yönünde kaçmaya devam etti.

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Polis ekipleri aracı durdurmak için lastiklere ateş etti.

Polis lastiklere ateş etti

Polis ekipleri aracı durdurmak için lastiklere ateş etti. İsabet alan lastikler patlayınca şüphelilerin bulunduğu araç Fırat Caddesi ve Ispartakule Caddesi kesişiminde durduruldu. Araç içinde bulunan 4 kişiden biri koşarak kaçarken diğer üç kişi gözaltına alındı.

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Araçta ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada ruhsatsız bir silah ele geçirildi.

Araçta ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada ruhsatsız bir silah ele geçirildi. Ayrıca şüphelilerin polisten kaçarken Ozanlar Caddesi'nde içerisinde ne olduğunu bilinmeyen bir paketi araçtan attıkları tespit edildi.

Başakşehir'de lastikleri patlatılarak durdurulan araçtaki 3 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan üç kişi sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Kaçan bir şüpheli için yakalama çalışmaları devam ediyor.