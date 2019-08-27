Gündem Kaşınıyor dediği kulağından sinek larvaları çıktı
İSTANBUL

İstanbul Bağcılar'da bir kişinin kaşınıyor dediği kulağından sinek larvaları çıktı

Kaşınıyor dediği kulağından sinek larvaları çıktı

İstanbul Bağcılar’da yaşayan bir vatandaş, kaşınan kulağından çıkardığı sinek larvalarını görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Kulağındaki ağrı ve kaşıntının devam etmesi üzerine doktora giden hastanın kulağında kalan 1 sinek larvası daha doktor tarafından çıkartıldı.

Haber Merkezi IHA
Ali İhsan Bostan'ın kulağındaki sinek larvalarını, Uzman Dr. Hasan Deniz Tansuker tarafından çıkarıldı.
Ali İhsan Bostan'ın kulağındaki sinek larvalarını, Uzman Dr. Hasan Deniz Tansuker tarafından çıkarıldı.

Bağcılar’da yaşayan 41 yaşındaki Ali İhsan Bostan, hissettiği kaşıntı sonrası kulağını karıştırınca kulağına yerleşen sinek larvalarını çıkarttı. Kulağından çıkanlar karşısında şaşkınlık yaşayan Bostan, kulağındaki ağrı ve kaşıntı devam edince Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti. Kulağında adeta bir şeyin hareket ettiğini söyleyen hastayı muayene eden Uzman Dr. Hasan Deniz Tansuker, hastanın kulağında kendisinin ulaşamayacağı bir noktada sinek larvası olduğunu tespit etti. Hastanın kulağında bulunan larvanın hareketliliği şaşkınlığa neden olurken, hemen tedaviye başlandı. Dr. Tansuker, hastanın kulağından sinek larvasını aldı.

Yaz aylarında sinek larvalarının insan kulağında daha çok görüldüğünü belirten Dr. Tansuker, vatandaşların başını koyduğu yastık kılıflarının ve kulaklarının temizliğine dikkat etmesi gerektiğini belirtti.

"4-5 tane sinek larvası var dediler"

  • Kulağında hissettiği kaşıntı ve ağrı sonrası doktora gitmeye karar verdiğini belirten Ali İhsan Bostan, “Kulaklarımdan çok şikayetim vardı. Ağrı, kaşıntı yapıyordu. Bu rahatsızlıktan dolayı bazen duyamıyordum. Sen duyamıyorsun diye benimle dalga geçtiler. Daha önce ameliyat oldum, temizlettim. Devlet hastanesine gittim, senin kulağında hareket var, kanama yapıyor dediler. 4-5 tane sinek larvası var dediler, birkaç tanesini kendim çıkardım, ilaçları verdiler. Sonra buraya geldim, doktorlar beni rahatlattı” diye konuştu.

"Eliyle ulaşabileceği yerlerdekileri kendisinin çıkarabildiğini söyledi"


  • Vatandaşların kulak temizliğine dikkat etmesi gerektiğini söyleyen Tansuker ise, "Kulağında bir süredir olan ağrı, şiddetli kaşıntı, ara ara kanama ve son zamanlarda hareket eden bir cisim varmış gibi bir hissi tarif etti. Muayenesini yaptığımızda gerçekten hareket eden beyaz bir cisim gördük. Kameramızla daha ayrıntılı baktığımızda bunun canlı bir solucanvari bir böcek olduğunu, sinek larvası olan bir kurtçuk gördük. Eliyle ulaşabileceği yerlerdekileri de kendisinin çıkarabildiğini söyledi. 4-5 taneymiş bunlar ama kulağının derininde olanı kendisinin çıkarması mümkün değil. Hiç de tavsiye etmiyoruz. Açıkçası çok sık gördüğümüz bir şey değil. Tabii ki hasta için talihsiz bir durum ama tedavisi mümkün. Kolaylıkla o böceği çıkarttık, hasta da rahatladı. Yaz aylarında biraz daha fazla oluyor. Kulaklarında ağrı, kaşıntı, kanama gibi şikayetlerin biri ya da birden fazlası olduğunda muhakkak hastaların bir kulak burun boğaz uzmanına görünmesini tavsiye ediyoruz" dedi.
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