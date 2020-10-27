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Gündem İstanbul barajları alarm veriyor Eski elektrik direkleri ortaya çıktı
İSTANBUL

İstanbul barajları alarm veriyor: Eski elektrik direkleri ortaya çıktı

İSKİ verilerine göre bugün İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 30.63'le son 5 yılın en düşük seviyelerine geriledi. İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Toros, su seviyesinin artırılması için yağmur hasadı yapılması gerektiği tavsiyesinde bulunarak, özellikle yol kenarlarındaki ağaçların çevrelerinin açılarak yağmur sularını emebilecek hale getirilmesi gerektiğini söyledi. Öte yandan yine İSKİ verilerine göre en dikkat çeken baraj ise Alibeyköy barajı oldu. Barajdaki su seviyesi yüzde 22,55 gerilerken, baraj havzasında bulunan eski elektrik direkleri su seviyesinin düşmesiyle birlikte ortaya çıktı.

Haber Merkezi DHA
İstanbul barajları kritik seviyede; Alibeyköy Barajı'nda eski elektrik direkleri ortaya çıktı.
İstanbul barajları kritik seviyede; Alibeyköy Barajı'nda eski elektrik direkleri ortaya çıktı.

İSKİ verilerine göre bugün barajlardaki doluluk oranı yüzde 30,63'e geriledi. Başka bir anlamda İstanbul barajlarının yüzde 69,37 boş durumda. İstanbul'un önemli barajlarından Alibeyköy barajında da doluluk oranı yüzde 22,55'e gerilerken, baraj havzasında bulunan eski elektrik direkleri suyun çekilmesiyle birlikte ortaya çıktı.

SON 5 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ

Barajlardaki doluluk oranının son 5 yılın en düşük seviyesinde olduğunu söyleyen İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, "Barajlara baktığımız zaman son 5 yılın en düşük seviyesinde. 2020 yılına baktığımız zaman Ekim ayı neredeyse bitmek üzere, güneşli bir havadayız ve hala sonbahar yağışlarını almadık. Eylül, Ekim ayı kurak geçti ve barajlardaki su seviyesi hızla düşmeye devam ediyor. İstanbul Eylül ayında yüzde 8, Ekim ayında yüzde 12 oranında yağış alıyordu, bu yağışları almadı. Baraja su yeterince gelmedi. Yağan yağmurların toprak tarafından emilmesi gerekiyordu, bu yağmurlar daha çok toprağın kendi ihtiyacını karşılayacak miktarda yağdı" dedi.

İstanbul kritik seviyede: Son 5 yılın en düşük seviyesinde olan Alibeyköy Barajı'nda eski elektrik direkleri ortaya çıktı​
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İSKİ verilerine göre bugün barajlardaki doluluk oranı yüzde 30,63'e geriledi. Başka bir anlamda İstanbul barajlarının yüzde 69,37 boş durumda. İstanbul'un önemli barajlarından Alibeyköy barajında da doluluk oranı yüzde 22,55'e gerilerken, baraj havzasında bulunan eski elektrik direkleri suyun çekilmesiyle birlikte ortaya çıktı.
Title
Barajlardaki doluluk oranının son 5 yılın en düşük seviyesinde olduğunu söyleyen İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, Barajlara baktığımız zaman son 5 yılın en düşük seviyesinde. 2020 yılına baktığımız zaman Ekim ayı neredeyse bitmek üzere, güneşli bir havadayız ve hala sonbahar yağışlarını almadık. Eylül, Ekim ayı kurak geçti ve barajlardaki su seviyesi hızla düşmeye devam ediyor. İstanbul Eylül ayında yüzde 8, Ekim ayında yüzde 12 oranında yağış alıyordu, bu yağışları almadı. Baraja su yeterince gelmedi. Yağan yağmurların toprak tarafından emilmesi gerekiyordu, bu yağmurlar daha çok toprağın kendi ihtiyacını karşılayacak miktarda yağdı dedi.
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Gün geçtikçe barajlardaki su seviyesinin düşmesi nedeniyle yağmur sularının verimli kullanılması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Toros, adeta kaldırımlara hapsedilen ağaçların çevrelerinin açılarak yağmur sularını emebilecek hale getirilmesi belirtti.
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Prof. Dr. Toros, Özellikle yol kenarlarında ağaçlara bir yağmur yağdığı zaman ağaç yağmur suyundan istifade etmesin diye etrafı kapatılmış şekilde dikiliyor. Bu şekilde olduğu zaman yağan yağmur doğrudan caddeye gidiyor. Eğer bu ağaçların etrafı açık olsa, hatta biraz çukur ve eğimli olsa yağan yağmurlar ağacın dibinde birikecek hem ağaç sulanmış olacak hem yer altı suyu desteklenmiş olacak hem de cadde selleri önlemiş olacak. Bunlara hapsedilen ağaçlar diyebiliriz. Maalesef ağaçları yağmur suyundan, doğal sudan bu şekilde mahrum bırakıyoruz diye konuştu.
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İstanbul'da meteorolojik, hidrolojik kuraklık ve zirai kuraklık yaşandığının altını çizen Prof. Dr. Toros, İstanbul'da ekim ayında yüzde 12 oranında yağmur yağması gerekiyordu bu yağışlar olmadı. Bu meteorolojik olarak kurak geçirdiğimizin işareti. Hidrolojik kuraklık ise su kaynaklarını su ihtiyacının karşılanamaması, barajların havzaların yeterince beslenememesi. Şu an İstanbul'da üç kuralık türünü de yaşıyoruz. Buna göre çözümler yapılması gerekiyor. Özellikle yağmur hasadı herkes için ortak çözüm olabilir. Yani yağmur sularının biriktirilmesi gerekiyor. Yağan yağmurun suyunu mümkünse yer altında büyük depolarda biriktirebiliriz. Araziniz varsa bir kısmını kullanmak için ayırabilirsiniz. Apartmanlarda, büyük sitelerde depolar yapıp, park ve bahçelerde su ihtiyacını planlayarak yine depolama yöntemi ile saklayabiliriz ifadelerini kullandı.
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Öte yandan yine İSKİ verilerine göre en dikkat çeken baraj ise Alibeyköy barajı oldu. Barajdaki su seviyesi yüzde 22,55 gerilerken, baraj havzasında bulunan eski elektrik direkleri su seviyesinin düşmesiyle birlikte ortaya çıktı.
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Yine aynı şekilde barajın Gaziosmanpaşa tarafında bulunan tahliye kapakları de su seviyesinden metrelerce yukarısında kaldı. Havadan görüntülenen barajdaki su seviyesindeki büyük düşüş kıyılardaki eski su izlerinden de belli oldu.
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İstanbul'un barajlarında en düşük doluluk oranı yüzde 4 ile Kazandere barajında ölçüldü. Sazlıdere barajında doluluk oranı yüzde 6,73, Papuçdere barajında ise 8,22 oldu. İstanbul'un en fazla doluluk oranına sahip barajı ise yüzde 61,35'le Darlık barajı oldu.
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İstanbul'un barajlarının Bugün itibariyle doluluk oranları ise Ömer barajı yüzde 42,99, Papuçdere barajı yüzde 08,22, Sazlıdere barajı yüzde 06,73, Büyükçekmece Barajı yüzde 16,37, Alibeyköy barajı yüzde 22,55, Terkos yüzde 31,68, Kazandere barajı yüzde 4, Elmalı Barajı yüzde 28, 34, Darlık barajı yüzde 61,35, Istırancalar yüzde 21,14 olarak tespit edildi
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İstanbul kritik seviyede: Son 5 yılın en düşük seviyesinde olan Alibeyköy Barajı'nda eski elektrik direkleri ortaya çıktı​
İstanbul'un barajları her geçen gün daha çok alarm veriyor. İSKİ verilerine göre bugün barajlardaki doluluk oranı yüzde 30.63'le son 5 yılın en düşük seviyelerine geriledi. İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, su seviyesinin artırılması için yağmur hasadı yapılması gerektiği tavsiyesinde bulunarak, özellikle yol kenarlarındaki ağaçların çevrelerinin açılarak yağmur sularını emebilecek hale getirilmesi gerektiğini söyledi. Öte yandan yine İSKİ verilerine göre en dikkat çeken baraj ise Alibeyköy barajı oldu. Barajdaki su seviyesi yüzde 22,55 gerilerken, baraj havzasında bulunan eski elektrik direkleri su seviyesinin düşmesiyle birlikte ortaya çıktı.

KALDIRIMLARA HAPSEDİLEN AĞAÇLARIN ETRAFI AÇILMALI

Gün geçtikçe barajlardaki su seviyesinin düşmesi nedeniyle yağmur sularının verimli kullanılması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Toros, adeta kaldırımlara hapsedilen ağaçların çevrelerinin açılarak yağmur sularını emebilecek hale getirilmesi belirtti. Prof. Dr. Toros, "Özellikle yol kenarlarında ağaçlara bir yağmur yağdığı zaman ağaç yağmur suyundan istifade etmesin diye etrafı kapatılmış şekilde dikiliyor. Bu şekilde olduğu zaman yağan yağmur doğrudan caddeye gidiyor. Eğer bu ağaçların etrafı açık olsa, hatta biraz çukur ve eğimli olsa yağan yağmurlar ağacın dibinde birikecek hem ağaç sulanmış olacak hem yer altı suyu desteklenmiş olacak hem de cadde selleri önlemiş olacak. Bunlara hapsedilen ağaçlar diyebiliriz. Maalesef ağaçları yağmur suyundan, doğal sudan bu şekilde mahrum bırakıyoruz" diye konuştu.

İstanbul'un barajlarında alarm: Su seviyesi yüzde 30,89'a indi
GÜNDEM
İstanbul'un barajlarında alarm: Su seviyesi yüzde 30,89'a indi

İSTANBULDA METEOROLOJİK, HİDROLOJİK KURAKLIK VE ZİRAİ KURAKLIK YAŞANIYOR

İstanbul'da meteorolojik, hidrolojik kuraklık ve zirai kuraklık yaşandığının altını çizen Prof. Dr. Toros, "İstanbul'da ekim ayında yüzde 12 oranında yağmur yağması gerekiyordu bu yağışlar olmadı. Bu meteorolojik olarak kurak geçirdiğimizin işareti. Hidrolojik kuraklık ise su kaynaklarını su ihtiyacının karşılanamaması, barajların havzaların yeterince beslenememesi. Şu an İstanbul'da üç kuralık türünü de yaşıyoruz. Buna göre çözümler yapılması gerekiyor. Özellikle yağmur hasadı herkes için ortak çözüm olabilir. Yani yağmur sularının biriktirilmesi gerekiyor. Yağan yağmurun suyunu mümkünse yer altında büyük depolarda biriktirebiliriz. Araziniz varsa bir kısmını kullanmak için ayırabilirsiniz. Apartmanlarda, büyük sitelerde depolar yapıp, park ve bahçelerde su ihtiyacını planlayarak yine depolama yöntemi ile saklayabiliriz" ifadelerini kullandı.

İstanbul'un barajlarında alarm: Su seviyesi yüzde 30,89'a indi
GÜNDEM
İstanbul'un barajlarında alarm: Su seviyesi yüzde 30,89'a indi

ALİBEYKÖY BARAJI'NDA ESKİ ELEKTRİK DİREKLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan yine İSKİ verilerine göre en dikkat çeken baraj ise Alibeyköy barajı oldu. Barajdaki su seviyesi yüzde 22,55 gerilerken, baraj havzasında bulunan eski elektrik direkleri su seviyesinin düşmesiyle birlikte ortaya çıktı. Yine aynı şekilde barajın Gaziosmanpaşa tarafında bulunan tahliye kapakları de su seviyesinden metrelerce yukarısında kaldı. Havadan görüntülenen barajdaki su seviyesindeki büyük düşüş kıyılardaki eski su izlerinden de belli oldu.

3 BARAJ YÜZDE 10'NUN ALTINA İNDİ

İstanbul'un barajlarında en düşük doluluk oranı yüzde 4 ile Kazandere barajında ölçüldü. Sazlıdere barajında doluluk oranı yüzde 6,73, Papuçdere barajında ise 8,22 oldu. İstanbul'un en fazla doluluk oranına sahip barajı ise yüzde 61,35'le Darlık barajı oldu. İstanbul'un barajlarının Bugün itibariyle doluluk oranları ise Ömer barajı yüzde 42,99, Papuçdere barajı yüzde 08,22, Sazlıdere barajı yüzde 06,73, Büyükçekmece Barajı yüzde 16,37, Alibeyköy barajı yüzde 22,55, Terkos yüzde 31,68, Kazandere barajı yüzde 4, Elmalı Barajı yüzde 28, 34, Darlık barajı yüzde 61,35, Istırancalar yüzde 21,14 olarak tespit edildi.

İstanbul barajları ile ilgili korkutan açıklama: 90 günlük su var
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İstanbul'un barajlarında son günlerdeki yağışlara rağmen su seviyesindeki düşüş sürüyor. İSKİ verilerine göre bugün İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 32,03 olarak ölçüldü. Kazandere barajında doluluk oranı yüzde 5,14'e kadar gerilerken, Terkos baraj gölünde 33,17, Ömerli baraj gölünde ise yüzde 45,70 doluluk oranı ölçüldü. İstanbul'daki barajların doluluk oranı 2014 yılında yaşanan kuraklıktan beri hiç bu kadar düşmemişti.
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Kış aylarında yağacak yağışların barajlar için önemli olduğunu vurgulayan İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, Türkiye'de içme suyu açısından en önemli şey yaz aylarındaki yağış değil, kış aylarındaki yağıştır. Su yılı bizde 1 Ekim'de başlar. 1 Ekim'den 1 Ekim'e kadar bilançoyu değerlendiririz. Kış aylarında gök gürültülü şimşekli yağışların olmaması gerekiyor. Yağmurun yavaş yavaş yağması gerekiyor. Yağışın bir anda yere düşüp yüzeysel akışlarla denize gitmemesi lazım. Yavaş yağması lazım ki toprak çekecek dolayısıyla göller ve içme suyundaki havzalar dolacak. Sanıyorum ki yüzde 35 civarında doluluk oranı. Burada büyük göllere bakmamız lazım. Yani Darlık, Terkos, Küçükçekmece'deki doluluğa bakmak lazım. Ufak barajlara bakarak doluluk oranı çıkarmak yanıltır diye konuştu.
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Son iki haftadır İstanbul'da görülen sağanak yağışların barajlardaki doluluk oranına etki etmediğini söyleyen Prof. Dr. Şen, bu yıl kış aylarındaki yağışların da düşük seviyelerde olacağını ifade etti. Prof. Dr. Şen sözlerini şöyle sürdürdü: İstanbul'a iki haftadır yağan yağışların barajlara faydası olmadı. Çünkü o yağışlar sağanak yağışlardı ve yüzeysel akışla akıp gitti. Bundan sonra gök gürültülü yağışlar bitiyor. Yer seviyesi soğudu artık. Gök gürültülü yağışları olduğu zamanlarda 30 derece sıcaklık vardı. O sıcaklarda üzerine gelen soğuk hava kümülonimbüs bulutlarını meydana getirdi ve şimşekler, dolular meydana geldi. Bunlar kuraklığın habercisidir aslında. 'Bardaktan boşalırcasına yağmur yağdı ne kuraklığı' deniyor. Evet kuraklıktan bahsediyoruz. Yağışların böyle olmaması gerekiyor. Gök gürültülü sağanak yağışlar değil, yavaş yavaş yağan yağışların olması lazım ki yer altı sularına etki etsin ki bunlardan barajlar faydalansın. Böyle bardaktan boşalırcasına yağdığı zaman denizlere gidiyor, yer altı kaynaklarına ulaşmıyor. Bu yüzden bu seneki yağışlar önemli. Bu yılın analizlerini yaptığımız zaman parlak bir gelecek görünmüyor. Yağışların düşük geçeceğini görüyoruz
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İstanbul'daki barajların şu anda sadece 5 milyonluk nüfusa yetebileceğini söyleyen Prof. Dr. Şen, 2018 ve 2020 yıllarını ele aldığımızda şubat, mart, nisan ayı dünyada bile çok sıcak geçti. Türkiye'de yz ayı yine 2,4 derece sıcaklık artışıyla geçti. Bunlar önemli sıcaklık artışları. Bu sıcaklık artışları devam ediyor. Kışa da giriyoruz. Kar yağışı da sıcaklığa bağlıdır. Kritik sıcaklığa gelmezse yani 5 derecenin altına düşmezse kar yağmaz. İstanbul'a senelerdir yağmıyor. İstanbul'a senelik 700 kilogram yağmur yağıyor. Her yıl 700 kilogram yine yağıyor ama aşırı yağış olduğu için bir faydası olmuyor. Barajların doluluk oranlarına baktığımızda 2014 yılından sonraki en düşük seviyedeyiz. İstanbul'daki barajlar 16-17 milyonluk nüfusta sadece 5 milyon kişiye yeter. Bir de kuraklık olduğunu düşünün o zaman problem çıkar diye konuştu.
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İstanbul'a su sağlayan büyük baraj göllerinden Terkos'da doluluk oranı 33,17, Ömerli barajında ise 45,70 olarak ölçüldü. İstanbul'un en az su bulunan baraj gölü ise Kuzey kıyılarında bulunan Kazandere baraj gölü oldu. Kazandere baraj gölünde doluluk oranı yüzde 5,14'e kadar geriledi. Aynı bölgede bulunan Papuçdere baraj gölünde doluluk oranı 8,27 olarak kayıtlara geçti. İstanbul'un doluluk oranı en yüksek baraj gölü ise Darlık oldu. Darlık baraj gölünde bugün ölçülen doluluk oranı yüzde 62,45 olarak kayıtlara geçti.
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İstanbul'un barajlarında 278.24 milyon metre küp su kalırken, bu son 10 yılın en düşük ikinci seviyesi olarak istatistiklerde yerini aldı. 2014 yılında yaşanan kuraklığın ardından 20 Ekim itibariyle barajlardaki su seviyesi 186 milyon metre küpe kadar gerilemişti. Ancak daha sonra yağışların artmasıyla birlikte 2015 yılında 576 milyon metre küpe kadar yükselmişti.
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İstanbul'a günde 3 milyon metre küp temiz su veriliyor. Bu veriye göre İstanbul'un barajlarında şu anda yaklaşık 90 günlük su kalmış durumda. Ancak barajlar göllerinin dibinde kalan suyun kullanılamadığı düşünüldüğünde aslında çok daha az gün kalmış olabilir. İstanbul'un barajlarının bugün itibariyle doluluk oranları Ömerli barajı doluluk oranı yüzde 45.70 Papuçdere barajı doluluk oranı yüzde 08.27 Sazlıdere barayı doluluk oranı yüzde 07.70 Büyükçekmece barajı doluluk oranı yüzde 17.27 Alibeyköy barajı doluluk oranı yüzde 22.07 Terkos barajı doluluk oranı yüzde 33.17 Kazandere barajı doluluk oranı yüzde 05.14 Elmalı barajı doluluk oranı yüzde 29.18 Darlık barajı doluluk oranı yüzde 62.45 Istırancalar baraj gölü doluluk oranı yüzde 17.89
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İstanbul barajları ile ilgili korkutan açıklama: 90 günlük su var
İstanbul'a içme suyu sağlayan barajlar alarm vermeye devam ediyor. Kurak geçen yaz aylarının ardından beklenen sonbahar yağmurlarının gelmemesi nedeniyle barajlardaki su seviyesi hızla azalıyor. İstanbul'un barajlarındaki doluluk seviyesi son 15 günde yüzde 35,36 dan 32,03'e kadar geriledi. İstanbul'da son haftalarda yağan şiddetli yağışların barajlardaki doluluk oranına etki etmediğini belirten İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, "İstanbul'a iki haftadır yağan yağışların barajlara faydası olmadı. Çünkü o yağışlar sağanak yağışlardı ve yüzeysel akışla akıp gitti" dedi.

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