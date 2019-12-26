İstanbul barajlarına kuyu suyu basılması hastalığa davetiye çıkartıyor

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Öztürk kuyu suyunun zararları hakkında uyarılarda bulundu.

İstanbul’da binden fazla kaçak su kuyusu olduğunu belirten Öztürk, “Artık bir günde 100-200 metre sondaj açabiliyoruz. Vatandaşlar isterse havalı sondaj ile anında su çıkarabiliyor. Bu kuyu suları bırakın baraj suyuna katılması evlerde kullanım için son derece tehlikeli. Üstelik yer altı suları sürekli azalıyor. Deniz kıyısı olan alanlarda tuzlu sular içeri girmeye başladı” dedi.

İstanbul’da 2019’un son aylarında beklenen yağmurların yağmaması barajların doluluk oranının yüzde 33,50 seviyesine kadar düşürdü. Birçok barajda havadan çekilen görüntülerde su seviyesinin 300 metre kadar çekildiği görüldü. Öte yandan yağmurların yağmamasına rağmen barajlarda su seviyesinin grafiklere çok az yansıması barajlara basılan kuyu suyu miktarının fazlalığına bağlanıyor.

FOTOĞRAF 24 İstanbul'da barajlarda doluluk oranı son 10 yılın en düşük seviyesinde. İstanbul Kasım ayında kurak bir mevsim geçirdi. Bu durum barajlardaki su seviyesinin ciddi oranda azalmasına yol açtı. İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı 1 Aralık'ta yüzde 35,60 olarak ölçüldü. Bu oran son 10 yılın en düşük seviyesi anlamına geliyor. Daha önce 2016 yılında aynı tarihte doluluk oranı yüzde 37,01 olarak ölçülmüştü. İstanbul'da barajlar son 10 yılın en düşük doluluk oranını gördü İstanbul'da kurak geçen kasım ayı nedeniyle barajlardaki doluluk oranı son 10 yılın en düşük seviyesini gördü. İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı 1 Aralık'ta yüzde 35,60 olarak ölçüldü.

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Daha önce uzmanlar tarafından sakıncaları olduğu belirtilen kuyu suyunun kontrol edilmediğinde insan hayatında geri dönüşü olmayan hastalıkları da ortaya çıkardığı belirtilmişti. İstanbul’da bulunan kuyu suları ile ilgili bir uyarı da İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Öztürk’ten geldi.

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte sondaj işlemlerinin kolaylaştığına dikkat çeken Öztürk, İstanbul’da binden fazla su kuyusunun bulunduğuna dikkat çekti. Öztürk, “10 metre derinliğe kadar olan sular vatandaşların rahatlıkla kullanabileceği sulardır. Vatandaşlarımız herhangi bir kuruma müracaat etmeden kullanma hakkına sahiptir. Bunun daha da altında bulunan sular devletin kontrolü altına giriyor. Bunlar ile ilgili kuyu açmak istediğimiz zaman yetkili olan Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdürlüğüne başvuru yapılarak izin alınması gerekir. DSİ yer altındaki suları sürekli izliyor. Suların seviyesi çok düştü. Bazen bundan dolayı ruhsat verilmiyor” dedi.

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“İstanbul’da çok sayıda illegal kuyu yaparak yer altından su çekiliyor”

Suyun pahalı bir şey olduğunu ve değerinin bilinmesi gerektiğini belirten Öztürk, “Su şebekesinin olmadığı yerde eğer bir endüstri kuruluşu kurulacaksa orada ister istemez kuyu suyu kullanılıyor. İstanbul’un en önemli sıkıntılarından birisi de çok sayıda illegal kuyu yaparak yer altından su çekiliyor olmasıdır. Artık bir günde 100-200 metre sondaj açabiliyoruz. Bu imkanların olması bunların önünü açtı. Vatandaşlar isterse havalı sondaj ile anında su çıkarabiliyor. Bunu fabrikasının içerisinden de yapan var. Kimse bunu görmüyor. Bunu bir süre sonra İSKİ’nin yani kullandığı suyun hattına bağlıyor. Bunların hepsini ne yazık ki izleyemiyoruz. İstanbul’da olduğu gibi Türkiye’nin birçok yerinde pek çok kaçak yasal olmayan yeraltı sularının üretilmesi tüketilmesi meselesi var” açıklamasında bulundu.

GÜNDEM İstanbul’da barajlar yüzde 66 oranında boşaldı: Toplam su miktarı son 10 yılın en düşük seviyesinde

“Hem doğal kaynağımızı tüketiyoruz hem de doğal bir afete ortam hazırlıyoruz”

Yeraltı sularının sürekli azaldığına dikkat çeken Öztürk konuşmasını şu uyarıları yaparak sürdürdü:

“Yeraltı suları hızla azalıyor. Deniz kıyısı olan alanlarda tuzlu sular içeri girmeye başlıyor. Bundan daha da kötüsü bölge çok sayıda su çektiği için oturmaya başlıyor. Bölge oturmaya başlayınca depremde arkadan gelen dalgalar için zemin zayıflamaya ve bölge çarpılmaya ortam hazırlıyor. Bu oturmalar çok fazla oluyor. Amerika’da 10 kilometre boyunca bakıyorsunuz 8 metre çökmüş durumda bulunuyor. Bölgesel olarak oturuyor. Biz bu oturmaları da gözlemleyemiyoruz. Hem doğal kaynağımızı tüketiyoruz hem de doğal bir afete ortam hazırlıyoruz. Tanker ile su taşınması yasak. Yani siz bir yerden yeraltı suyunu aldınız bunu kaçak olarak başka yerde kullandınız bunlar yasal değildir.”

“Burada görüyoruz ki artık oralarda su falan kalmadı”

İstanbul’da binlerden fazla su kuyusu bulunduğuna dikkat çeken Öztürk, “İstanbul’da çok kuyu var. Endüstriyel kuyular var. 300 metre 350 metrelik sondajlar var. Siteler bunu almış sulamada kullanıyor. Boyama fabrikaları almış boyamada kullanılıyor. Bunların izlenmesi lazım. Bir an önce kartlı sisteme geçilmesi gerekiyor. İstanbul’da E-5’in altında Bakırköy’den Silivri’ye kadar olanın yeraltı suları korunması yasası vardır. Bu suların korunması ile İstanbul’un olası bir radyasyon kirlenmesinde bu suların güvenle içirilmesi amaçlanmıştır. Burada görüyoruz ki artık oralarda su falan kalmadı” ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAF 25 Eylül ve ekim aylarının büyük oranda yağışsız geçmesi nedeniyle İstanbul'a su sağlayan barajlardaki su seviyesi hızla azaldı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, şu anda 10 barajdaki su seviyesi yüzde 44,37. Su seviyesi en çok azalan barajların başında Kırklareli'nin Karadeniz sahiline yakın bölgesinde yer alan Pabuçdere ve Kazandere barajları geldi. Bu barajlar kuruma tehlikesi sinyali vermeye başladı. Özellikle Pabuçdere Barajı'nda sadece kullanılmayan dip suyu kaldı. Her iki barajdaki su seviyesi havadan görüntülendi. 60 milyon metreküp su toplama kapasitesine sahip ve ormanlık alanda bulunan Pabuçdere Barajı'nda neredeyse su kalmadı. Şu anda bu barajın sadece en derin bölgesinde az miktarda su bulunuyor. İSKİ verilerine göre, buradaki su seviyesi yüzde 2,81'e geriledi. Barajda yalnızca 1 milyon 64 bin metreküp su kaldı. 100 milyon metreküp kapasiteli Kazandere'de su miktarı yüzde 7,88'e inerken, Kazandere'de sadece 1 milyon 37 bin metreküp su kaldı. Bu barajlardaki su, İstanbul'un bir günlük ihtiyacını bile karşılayamıyor. Zira İstanbul'un günlük su ihtiyacı, 2 milyon 642 bin 907 metreküp.19 Eylül'de doluluk oranı yüzde 52,39 olan barajlardaki su seviyesi, aradan geçen bir ayda yüzde 44,37'e düştü. Su miktarındaki azalış diğer barajlarda da net görülüyor. Elmalı'da yüzde 70,29, Terkos'da yüzde 62,47, Darlık'ta yüzde 49,92, Büyükçekmece'de yüzde 44,51, Ömerli'de yüzde 43,61, Sazlıdere'de yüzde 42,53, Alibey'de yüzde 36,16 ve Istrancalar'da yüzde 25,88 su kaldı. Ekim 2010 ile Ekim 2019 tarihleri arasında, bu yıl su seviyesinin en azaldığı üçüncü sene oldu. 2014 yılında su seviyesi yüzde 21,39'a gerilerken, 2016'da yüzde 40,43, 2019'da ise yüzde 44,37 oldu. 10 barajdaki su miktarı 385 milyon 42 bin metreküpe gerilemiş durumda. Barajlardaki su miktarı şöyle: Baraj Su miktarı (metreküp) Ömerli 102,65 milyon Terkos 101,36 milyon Büyükçekmece 66,29 milyon Darlık 53,66 milyon Sazlıdere 37,74 milyon Alibeyköy 12,35 milyon Elmalı 6,75 milyon Pabuçdere 1,64 milyon Kazandere 1,37 milyon Istrancalar 1,61 milyon İstanbul'a su sağlayan Pabuçdere ve Kazandere barajlarındaki görüntü korkuttu İstanbul'a su sağlayan Kırklareli sınırındaki Pabuçdere ve Kazandere barajlarında kuruma tehlikesi olduğu bildirildi.

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“Yer altından gelen kayalar dilimizde değdirdiğimizde nerede ise tuzdu”

Yeraltı sularının daha kıymetli hale geldiğini belirten Öztürk, “Bu suların kalitesi olarak endişeli olabiliriz. Mesela DSİ Trakya’da artık sondaj yapmayı yasakladı. DSİ burada çok başarılı bir mücadele veriyor. Artık yeraltı suları daha kıymetli hale geldi. Sularımız giderek azaldı. Bakırköy’de sondaj yaptık, yer altından gelen kayalar dilimizde değdirdiğimizde nerede ise tuzdu. O kadar tuzlanmış. Bu kuyularda kartlı sisteme geçilmesi gerekir. Su konusunda çok tasarruf etmemiz gerekiyor. Önümüzdeki günlerde bir sıkıntı yaşamamak için tasarruf etmemiz gerekiyor” dedi.