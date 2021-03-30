Yağışlar artıyor barajlar doluyor: İstanbul barajlarında ne kadar su var?

İstanbul’da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi kuraklık tehlikesini gündeme getirmişti. İstanbul barajlarındaki su seviyesi 8 Ocak'ta yüzde 19,16'ya kadar inerken, aradan geçen sürede yağışlarla yüzde 51,47 arttı. Açıklanan verilere göre 13 Mart'ta 61.96 olan baraj doluluk oranı son 14 gün içerisinde ise yüzde 8.67 artış gösterdi.

İSKİ BUGÜNKÜ VERİLERİ AÇIKLADI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) her gün baraj doluluk oranlarına dair güncel verileri açıklıyor. İSKİ'nin bugün yayımladığı verilere göre içme suyu kaynaklarının doluluk oranı yüzde 72,24 olarak ölçüldü.

29 Mart 2021 tarihinde İstanbul'a verilen su miktarı: 2 milyon 740 bin metreküp 30 Mart 2021 tarihi itibariyle içme suyu kaynaklarımızın doluluk oranı: %72,24 pic.twitter.com/2qfwe2gUal REKLAM March 30, 2021

Su oranı son bir yılın ortalamasının üzerinde seyrediyor.

İstanbul'da ortalama günlük 2,9 milyon metreküp su tüketilirken, dün itibarıyla şehre verilen su miktarı 2 milyon 740 bin metreküp oldu.

GRAFİKTE SEVİNDİREN YÜKSELİŞ

30 Mart itibariyle son 14 güne ait baraj doluluk oranı şu şekilde:

17 Mart: Yüzde 62.71

18 Mart: Yüzde 63,03

19 Mart: Yüzde 63,34

20 Mart: Yüzde 63,74

21 Mart: Yüzde 64,06

22 Mart: Yüzde 65,21

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23 Mart: Yüzde 66,84

24 Mart: Yüzde 68,64

25 Mart: Yüzde 69,83

26 Mart: Yüzde 70,63

27 Mart: Yüzde 71,14

28 Mart: Yüzde 71,56

29 Mart: Yüzde 71,96

30 Mart: Yüzde 72,24

HANGİ BARAJ NE KADAR DOLU?

30 Mart itibariyle kentteki barajların doluluk oranları şöyle:

ÖMERLİ BARAJI YÜZDE 90’I AŞTI

İstanbul önemli barajlarından olan Ömerli barajında su seviyesi yüzde 90'ın; Elmalı ve Darlık barajında ise yüzde 80'nin üzerine çıktı.

Her bir barajdaki doluluk oranı; Ömerli 90,19, Pabuçdere 51,38, Sazlıdere 38,03, Büyükçekmece 70,07, Alibey 63.86, Terkos 66,28, Kazandere 59,56, Elmalı 84,71, Darlık 87.47 ve Istrancalar 64,37 olarak kaydedildi.

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GEÇMİŞ YILLARIN 30 MART TABLOSU:

2021 yılı baraj doluluk oranının geçmiş yıllara göre orta seviyede olduğu görülüyor. En yüksek 30 Mart baraj doluluk oranının yüzde 94,86 ile 2015 yılına ait. İşte İstanbul barajlarının 2012 yılından itibaren doluluk oranları:

Barajlardaki doluluk oranı, 30 Mart baz alındığında 2011'de yüzde 94,34, 2012'de yüzde 92,14, 2013'te yüzde 90,41, 2014'te yüzde 35,05 2015'te yüzde 94,86, 2016'da yüzde 87,73, 2017'de yüzde 89,02, 2018'de yüzde 90,32, 2019'da yüzde 93,91, 2020'de ise yüzde 64,51 olarak gerçekleşti.

İstanbul'da devam eden yağışların baraj doluluk oranını daha da arttıracağı tahmin ediliyor. Ancak uzmanlar içme suyunun israftan uzak bir şekilde kullanılması tavsiyesini yeniledi.

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