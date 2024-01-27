|
Gündem

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı

Makine arızası yapan kargo gemisinden kaynaklanan nedenle İstanbul Boğazı gemi trafiği, çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, gemi trafiğinin bir an önce açılması adına olay yerine kurtarıcı römorkör yönlendirildiğini açıkladı.

21:48 - 27/01/2024 Cumartesi
Güncelleme: 22:06 - 27/01/2024 Cumartesi
DHA
İstanbul Boğazı'nda gemi arızası
İstanbul Boğazı'nda gemi arızası

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, kargo gemisi arızası nedeniyle çift yönlü askıya alındı

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü önlerinde SNP PAZAR isimli 80 m boyundaki genel kargo gemisi makine arızası yaptı.

Bunun üzerine bölgeye kurtarma ekibi yönlendirildi. Konu ile ilgili Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden de bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İstanbul Boğazı Fatih Sultan Mehmet Köprüsü önlerinde makine arızası yapan SNP PAZAR isimli 80 m boyundaki genel kargo gemisi için, KURTARMA-7 Römorkörümüz olay yerine ivedilikle yönlendirildi. İstanbul Boğazı gemi trafiği, çift yönlü ve geçici olarak askıya alınmıştır" denildi.



#İstanbul Boğazı
#Gemi Trafiği
#Gemi Arızası
#Kıyı Emniyeti
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Okullar ne zaman açılacak, 15 tatil ayın kaçında bitiyor? MEB son dakika açıklamalar...