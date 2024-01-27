İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı

İstanbul'da usulsüz çakar ve siren bulundurarak emniyet şeridini kullanan sürücülere yönelik denetimler yapıldı. Emniyet şeridi ihlali yapan iki sürücüye toplam 12 bin 878 lira ceza yazıldı. Emniyet şeridini kullanan bazı sürücüler de polis ekiplerini fark ederek diğer şeritlere geçip uzaklaşmaya çalıştı.