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İSTANBUL

İstanbul Esenyurt'ta yol şaşkınlığı: Yıllardır kullanıyorlardı

Esenyurt'ta yol şaşkınlığı: Yıllardır kullanıyorlardı

İstanbul Esenyurt'ta Akşemsettin Mahallesi'nde sakinleri, yıllardır kullandıkları asfalt yolda bir anda inşaat çalışması başladığını görünce şaşkınlık yaşadı. Mahalle Muhtarı Nurhan Çetin, "30 senelik yolumuz kapandı. Mahalleli mağdur oldu" dedi.

Haber Merkezi DHA
İstanbul Esenyurtta yol şaşkınlığı: Yıllardır kullanıyorlardı
Mahalle sakinleri, cami, sağlık ocağı ve okullara çıkan yolun kapanmasına tepki gösterdi.

Akşemsettin Mahallesi 284'üncü sokaktaki asfalt yolda geçtiğimiz günlerde inşaat çalışmaları başladı. Yol demir paravanlarla kapatıldı. Cami, sağlık ocağı ve okullara çıkan yolun kapanması üzerine mahalle sakinleri tepki gösterdi.

Muhtar: 'Ruhsat 2017 yılında alınmış, yapılacak bir şey yok' dediler

Akşemsettin Mahallesi Muhtarı Nurhan Çetin, mağdur olduklarını belirterek, "30 yıllık yolda gelinen nokta, yolumuz kapandı. 2013 yılından beri burası mahkemelikmiş. Vatandaş mahkemeyi kazanmış ve bu yol tapulu bir yol olmuş. 2017 yılında ruhsatı çıkarılmış. 5 gün önce de inşaata başlandı" dedi.

Akşemsettin Mahallesi'nde sakinleri, yıllardır kullandıkları asfalt yolda bir anda inşaat çalışması başladığını görünce şaşkınlık yaşadı.
DHA
Akşemsettin Mahallesi'nde sakinleri, yıllardır kullandıkları asfalt yolda bir anda inşaat çalışması başladığını görünce şaşkınlık yaşadı.

Çetin, "Burası tapulu yermiş, yolumuz kapanıyormuş. Belediye başkanına da çıktım her yere çıktım. Dediler ki '2017 yılında ruhsat alınmış, bizim yapacağımız bir şey yok' " diye konuştu.

Akşemsettin Mahallesi'nde sakinleri, yıllardır kullandıkları asfalt yolda bir anda inşaat çalışması başladığını görünce şaşkınlık yaşadı.
DHA
Akşemsettin Mahallesi'nde sakinleri, yıllardır kullandıkları asfalt yolda bir anda inşaat çalışması başladığını görünce şaşkınlık yaşadı.

"Gerekirse imza toplayacağım, mahkemeye vereceğim, bu yolu açtıracağız"

Çetin, "Biz de onun mücadelesini veriyoruz mahalleli olarak. 30 senelik yolumuz kapandı. Vatandaşlar da bana geliyor, muhtara geliyorlar. Ben de öncülük yapıyorum vatandaşlara. Gerekirse imza toplayacağız, mahkemeye vereceğiz. Kanun neyi gerektiriyorsa, gerekirse imza toplayacağım, mahkemeye vereceğim. Bu yolu açtıracağız. Bir 6 metrelik yolumuzu açtıracağız. Çünkü burada 3 tane okulumuz var. Cami var, cemevi var. Sağlık ocağımız var. 1 tane yol bize yeterli değil" şeklinde konuştu.

Akşemsettin Mahallesi'nde sakinleri, yıllardır kullandıkları asfalt yolda bir anda inşaat çalışması başladığını görünce şaşkınlık yaşadı.
DHA
Akşemsettin Mahallesi'nde sakinleri, yıllardır kullandıkları asfalt yolda bir anda inşaat çalışması başladığını görünce şaşkınlık yaşadı.

"Açsınlar yolumuzu, insanlar mağdur"

Yıllardır Akşemsettin Mahallesinde yaşadığını belirten Okan Güngör, "Yolumuz kapandı. Burada 3 tane okul var, sağlık ocağı var. Cami var, cemevi var. Ondan dolayı rahatsızız. Kınıyoruz yani. Yolumuzun açılmasını rica ediyoruz yani. Açsınlar yolumuzu. İnsanlar mağdur. Herkes mağdur" diye konuştu.

"Yolumuzun bize geri verilmesini istiyoruz"

Mahalle sakinlerinden Alaattin Üstekin, "Burası asfaltı dökülmüş bir yoldu. Kışın zor hava şartlarında belediye otobüsü o yoldan çıkamayınca bu yolu kullanıp çıkıyordu. Kaldırım bakın kendini belli ediyor. Bu ıhlamur ağaçlarının oradan gerisi yoldu. Komple asfalttı. Ondan dolayı bu yolumuzun bize geri verilmesini istiyoruz" dedi.
Belediyeden ise konuyla ilgili açıklama yapılmadı

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