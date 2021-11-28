Gündem 3 Çekmeköy Kitap Fuarıyoğun katılımla başladı
İSTANBUL

3. Çekmeköy Kitap Fuarı yoğun katılımla başladı

Çekmeköy Belediyesi Madenler Meydanı’na kurulan alanda kurulan 3. Çekmeköy Kitap Fuarı’nın kapılarını açarak kitapseverleri ağırlamaya başladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul haber: ​3. Çekmeköy Kitap Fuarı yoğun katılımla başladı
82 yayınevi ve yüzlerce yazarın katıldığı . Çekmeköy Kitap Fuarı, 5 Aralık’a kadar kitapseverleri ağırlayacak.

Çekmeköy Belediyesi Madenler Meydanı’na kurulan alanda kurulan 3. Çekmeköy Kitap Fuarı’nın kapılarını açarak kitapseverleri ağırlamaya başladı. 82 yayınevi ve yüzlerce yazarın katıldığı fuar, 5 Aralık’a kadar kitapseverleri ağırlayacak.

Sabah 10:00’da kapıları açılan fuar akşam 21:00’a kadar devam edecek. 3. Çekmeköy Kitap Fuarı; Çekmeköy Kaymakamı Resul Çelik, Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, AK Parti Çekmeköy İlçe Başkanı Akın İlhan, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Cenap Yağmur ve yüzlerce kitapseverin katılımı ile açıldı.

3 YÜZ BİN ZİYARETÇİ BEKLENİYOR

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, ”Üçüncüsünü açtığımız kitap fuarımızın öncelikle Çekmeköy’ümüze, İstanbul’umuza hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Hemen yanı başımızda, metromuzun çıkışı var. Yani Yeşilköy’den, Üsküdar’dan bağlantılı bir metronun şu anda son noktası burası. Az evvel Bilal kardeşim dedi, geçen sene 2 yüz binin üzerinde bir ziyaretçi geldi İnşallah bu sene 3 yüz binleri geçecek olan bir potansiyeli var. Bizler istiyoruz ki insanımız, gencimiz, yaşlımız bir kitabı, bir eseri hemen arayıp bulsun” dedi.

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